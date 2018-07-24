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Ввод многоквартирных домов застройщиками РФ в июне уменьшился на 25,7% (графики)
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Ввод многоквартирных домов застройщиками РФ в июне уменьшился на 25,7% (графики) 

Единый реестр застройщиков 1 час назад
Фото: Единый реестр застройщиков
За январь-июнь 2018 года ввод многоквартирных домов застройщиками в РФ составил 13,7 млн м2, что на 16,7% или на 2,8 млн м2 меньше аналогичного значения за тот же период 2017 года. В июне 2018 года в РФ застройщиками введено 2,8 млн м² многоквартирных домов, что на 25,7% или на 1,0 млн м² меньше аналогичного значения за тот же период 2017 года. Существенное отставание от темпов ввода многоквартирных домов застройщиками (более 25%) по отношению к предыдущему году наблюдается в РФ второй месяц подряд. В январе-июне 2018 года доля ввода многоквартирных домов застройщиками по отношению к общему объему ввода жилья в РФ составила 47,2%, что на 11,6 п.п. меньше аналогичного значения за тот же период 2017 года. В июне 2018 года доля ввода многоквартирных домов застройщиками по отношению к общему объему ввода жилья в РФ составила 53,6%, что на 6,3 п.п. меньше аналогичного значения за тот же период 2017 года.
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