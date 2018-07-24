Ввод многоквартирных домов застройщиками РФ в июне уменьшился на 25,7% (графики)

Единый реестр застройщиков: последние новости

Начала работу площадка для общественного обсуждения нормативных документов в строительстве

ДОМ.РФ и другие институты консолидируют усилия по развитию городов

До конца года в электронный вид переведут еще 16 госуслуг в строительстве