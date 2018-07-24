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Законы, вступающие в силу 24 июля
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Законы, вступающие в силу 24 июля 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июля 2018 года № 812 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам формирования и ведения реестров сертификатов соответствия»
С 3 до одного рабочего дня сокращены сроки: передачи органами по сертификации в Росаккредитацию сведений о сертификатах соответствия, необходимых для ведения единого реестра сертификатов соответствия; внесения Росаккредитацией полученных сведений в данный единый реестр, а также передачи органом по сертификации в Росаккредитацию сведений о сертификатах, сведения о которых подлежат включению в реестр выданных сертификатов соответствия на продукцию, включенную в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, за исключением сертификатов соответствия на продукцию, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии.
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