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Директор NASA заявил, что космос дает лучшую возможность для диалога в условиях санкций
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Директор NASA заявил, что космос дает лучшую возможность для диалога в условиях санкций 

ТАСС 1 час назад
ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Директор NASA Джеймс Брайденстайн считает, что сотрудничество в космосе объединяет Россию и США, а также помогает поддерживать диалог в условиях санкций. С соответствующим заявлением он выступил в понедельник на слушаниях в Центре стратегических и международных исследований, посвященных 60-летию NASA.
Брайденстайн отметил, что США ввели санкции в отношении России после воссоединения с ней Крыма, а единственной сферой сотрудничества между двумя державами, которая не затронута разногласиями, остался космос. «Почему так? Потому что космос — лучшая возможность вести диалог, когда все разваливается. Американские астронавты и российские космонавты зависят друг от друга на МКС, что побуждает нас поддерживать диалог», — сказал он.
После прекращения полетов шаттлов (в 2011 году) у NASA остался только один вариант для доставки на МКС и возвращения оттуда своих астронавтов — с помощью российских «Союзов». В феврале прошлого года космическое ведомство США заключило соглашение с Boeing, позволяющее получить дополнительно пять мест на «Союзах» в 2017-2019 годах. Общая стоимость контракта составила $373,5 млн Компания Boeing приобрела эти места у РКК «Энергия» в рамках урегулирования судебной тяжбы по поводу совместного проекта «Морской старт».
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