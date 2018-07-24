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До 1255,6 долл за унцию упала фьючерсная цена на золото на Нью-Йоркской товарной бирже
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До 1255,6 долл за унцию упала фьючерсная цена на золото на Нью-Йоркской товарной бирже 

ИА Синьхуа 19 минут назад
Нью-Йорк, 23 июля /Синьхуа/ — Сегодня на Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсная цена на золото с поставкой в августе упала на 5,5 долл или 0,45 проц до 1255,6 долл США за унцию. —0—
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