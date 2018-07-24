Фестиваль «Мариинский» откроется во Владивостоке балетом «Дон Кихот» 

ВЛАДИВОСТОК, 24 июля. /ТАСС/. Третий международный дальневосточный фестиваль «Мариинский» откроется во вторник во Владивостоке. Все билеты на балет открытия "Дон Кихот" уже проданы.
"Все билеты на балет «Дон Кихот» уже проданы, последние закончились еще накануне", — сказали ТАСС в билетных кассах города.
Помимо балета «Дон Кихот» Людвига Минкуса в хореографии Александра Горского по мотивам спектакля Мариуса Петипа, балетная программа фестиваля включает «Времена года» в хореографии Ильи Живого на музыку Макса Рихтера и «Золушку» Сергея Прокофьева в постановке Алексея Ратманского.
Гости фестиваля также увидят оперы «Дон Кихот» Жюля Массне в постановке Янниса Коккоса, «Тристан и Изольда» Рихарда Вагнера в постановке Дмитрия Чернякова, «Так поступают все» Вольфганга Амадея Моцарта, «Саломея» Рихарда Штрауса. Маэстро Валерий Гергиев привезет в Гуанчжоу (Китай) оперу Сергея Прокофьева «Война и мир» в постановке Андрея Кончаловского. В рамках фестиваля он даст серию концертов с Молодежным оркестром Тихоокеанского музыкального фестиваля в Саппоро (Япония).
В этом году в фестивале участвуют такие звезды, как Елена Стихина, Ирина Чурилова, Юлия Маточкина, Михаил Векуа, Нажмиддин Мавлянов, Роман Бурденко, Алексей Марков, Евгений Никитин, Юрий Воробьев, Михаил Петренко, Екатерина Кондаурова, Кристина Шапран, Рената Шакирова, Тимур Аскеров, Кимин Ким и Владимир Шкляров.
Фестиваль «Мариинский» проводится во Владивостоке с 2016 года. На втором фестивале в июле-августе прошлого года было представлено 40 спектаклей и концертов, которые проходили не только во Владивостоке, но и в Китае, Республике Корея, Японии, а также в Уссурийске и Южно-Сахалинске.