Фестиваль «Мариинский» откроется во Владивостоке балетом «Дон Кихот»

ВЛАДИВОСТОК , 24 июля. / ТАСС /. Третий международный дальневосточный фестиваль «Мариинский» откроется во вторник во Владивостоке. Все билеты на балет открытия " Дон Кихот " уже проданы.

"Все билеты на балет «Дон Кихот» уже проданы, последние закончились еще накануне", — сказали ТАСС в билетных кассах города.