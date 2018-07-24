Совфед рассмотрит поправки, позволяющие ЦБ проверять банки без уведомления

МОСКВА , 24 июл /ПРАЙМ/. Совфед во вторник рассмотрит закон о взаимодействии аудиторов банков с ЦБ РФ , который предоставляет Банку России право проводить проверки кредитных и некредитных финансовых организаций без их предварительного уведомления.

Поправки в законодательство позволяют сотрудникам Банка России с разрешения председателя ЦБ или его заместителя проводить контрольные мероприятия, в частности, при наличии обоснованных предположений, что деятельность таких организаций наносит ущерб их кредиторам, вкладчикам, клиентам или создает угрозу их законным интересам.

Проверка может проводиться как дистанционно, так и непосредственно с заходом в помещение организации, но тогда должны быть два свидетеля либо применяться видеозапись или фото— и киносъемка.

Этот механизм разработан в связи с проблемой забалансовых вкладов, которые не учитываются в системе бухучета кредитной организации, пояснял ранее директор юридического департамента ЦБ Алексей Гузнов