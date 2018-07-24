Коллегия Минобороны обсудит планы деятельности в Сухопутных и инженерных войсках

"24 июля в Москве под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоится заседание коллегии Минобороны России", — говорится в сообщении. В повестке заседания стоят вопросы о ходе реализации планов деятельности на 2016-2020 годы в Сухопутных и инженерных войсках, а также в Западном военном округе.

Отмечается, что на встрече также будут присутствовать представители руководящего состава Вооруженных сил РФ, представители органов государственной власти и общественных организаций.