Матип прервет участие в туре «Ливерпуля» по США из-за травмы

Защитник «Ливерпуля» Джоэл Матип досрочно завершит участие в туре «красных» по США . Матип получил мышечную травму в первом тайме матча «Ливерпуля» с дортмундской «Боруссией» и был заменен. Защитник отправится для восстановления в Великобританию

Клуб сообщает, что травма не выведет Матипа из строя на долгий срок, но его все равно решено не задействовать в двух оставшихся играх Международного кубка чемпионов.

Отметим, что в начале апреля Матип перенес операцию, из-за которой пропустил концовку сезона-2017/18.