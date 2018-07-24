Кто родился 24 июля

Леонид Семёнович Музалевский (58 лет), председатель Орловского областного Совета народных депутатов. Занимал должность генерального директора ОАО «Автокомплекс», возглавлял Ассоциацию предпринимателей г. Орёл . Неоднократно избирался депутатом Орловского городского Совета народных депутатов. С декабря 2011 года — председатель Орловского областного Совета народных депутатов.

В сентябре 2016 года, после кончины первого президента Узбекистана Ислама Каримова , Шавкат Мирзиёев был назначен временно исполняющим обязанности главы государства. 4 декабря 2016 года он одержал победу на внеочередных выборах президента страны.

Жоан-Энрик Вивес-и‑Сисилья (69 лет), соправитель Андорры , архиепископ Урхельский. В 1974 году был рукоположен в сан священника.

Преподавал на Богословском факультете Каталонии, Университете «Рамон Льюль» в Барселоне, был ректором барселонской семинарии. Входил в состав Епископских комиссий по делам семинарий и университетов Испанской епископской конференции, а также по пасторской и социальной ответственности за справедливость и мир в Испании . Был епископом-секретарём и пресс-секретарём епископской конференции испанской провинции Таррагона. В мае 2003 года назначен епископом Урхеля и соответственно соправителем Андорры (второй соправитель — президент Франции Эмманюэль Макрон ). В 2010 году папа Бенедикт XVI возвел его в сан архиепископа Урхельского.

Николай Гаврилович Чернышевский (1828 — 1889), русский философ, писатель и революционер. Автор романа «Что делать?», повести «Алферьев», ряда критических статей, а также трудов «Эстетические отношения искусства к действительности», «Характер человеческого знания»

и других. Один из родоначальников народничества, идеолог русского революционного движения 1860-х годов. Являлся одним из руководителей журнала «Современник».