Кто родился 24 июля 

Леонид Семёнович Музалевский (58 лет), председатель Орловского областного Совета народных депутатов. Занимал должность генерального директора ОАО «Автокомплекс», возглавлял Ассоциацию предпринимателей г. Орёл. Неоднократно избирался депутатом Орловского городского Совета народных депутатов. С декабря 2011 года — председатель Орловского областного Совета народных депутатов.
Шавкат Миромонович Мирзиёев (61 год), президент Республики Узбекистан. Избирался в Олий Мажлис (парламент) страны. Возглавлял администрации Мирзо-Улугбекского района Ташкента, Джизакской и Самаркандской областей республики. В 2003 году был утвержден на пост премьер-министра Узбекистана.
В сентябре 2016 года, после кончины первого президента Узбекистана Ислама Каримова, Шавкат Мирзиёев был назначен временно исполняющим обязанности главы государства. 4 декабря 2016 года он одержал победу на внеочередных выборах президента страны.
Жоан-Энрик Вивес-и‑Сисилья (69 лет), соправитель Андорры, архиепископ Урхельский. В 1974 году был рукоположен в сан священника.
Преподавал на Богословском факультете Каталонии, Университете «Рамон Льюль» в Барселоне, был ректором барселонской семинарии. Входил в состав Епископских комиссий по делам семинарий и университетов Испанской епископской конференции, а также по пасторской и социальной ответственности за справедливость и мир в Испании. Был епископом-секретарём и пресс-секретарём епископской конференции испанской провинции Таррагона. В мае 2003 года назначен епископом Урхеля и соответственно соправителем Андорры (второй соправитель — президент Франции Эмманюэль Макрон). В 2010 году папа Бенедикт XVI возвел его в сан архиепископа Урхельского.
Николай Гаврилович Чернышевский (1828 — 1889), русский философ, писатель и революционер. Автор романа «Что делать?», повести «Алферьев», ряда критических статей, а также трудов «Эстетические отношения искусства к действительности», «Характер человеческого знания»
и других. Один из родоначальников народничества, идеолог русского революционного движения 1860-х годов. Являлся одним из руководителей журнала «Современник».
В 1862 году Николай Чернышевский был арестован по обвинению в составлении революционной прокламации «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон». Спустя два года его приговорили к каторжным работам сроком на 14 лет и пожизненной ссылке в Сибири, однако император Александр II уменьшил срок каторжных работ вдвое. В 1883 году Чернышевскому было разрешено поселиться в Астрахани, а в 1889 году он перебрался в Саратов.