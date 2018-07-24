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Как восстановить зрение у ребенка при помощи аппаратных методик
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Как восстановить зрение у ребенка при помощи аппаратных методик 

Letidor.ru 43 минуты назад
Фото: Letidor.ru
Узнайте, какие методы аппаратного лечения помогут детям скорректировать зрение, а какие из них лишь маркетинговая уловка.
Когда у детей есть проблемы со зрением, врачи часто назначают им так называемое аппаратное лечение. Родители, в свою очередь, частенько стараются пройти эти процедуры в летний период, чтобы к началу учебного года появились уже первые результаты. Однако далеко не каждая методика дает положительную динамику, более того, есть процедуры, которые только обещают быстрый эффект, а на деле пациенты теряют драгоценное время: на результаты рассчитывать не приходится.
Виктория Баласанян, кандидат медицинских наук, офтальмолог сети клиник «Ясный взор», объяснила «Летидору», как назначают детям аппаратное лечение и какие методики, увы, не работают вовсе.
В каких случаях назначают аппаратное лечение
Амбулаторное, консервативное лечение, которое в народе принято называть аппаратным, назначается детям при таких патологиях, как амблиопия, близорукость, дальнозоркость, косоглазие, астигматизм.
Это популярные заболевания, поэтому лечение на аппаратах назначают многим детям. Но важно, чтобы в каждом конкретном случае, к каждому конкретному пациенту применялся индивидуальный подход. Иначе ребенка можно залечить так, что станет хуже.
Поэтому мамам нужно обращать внимание на то, как и какое аппаратное лечение проходит их ребенок.
Вот 4 главных пункта:
1. Как определяют тактику лечения
На выбор тактики лечения влияет несколько факторов:
— степень развития заболевания;
— возраст, когда заболевание появилось;
— наследственность.
То есть у двух детей с одинаковым диагнозом может быть разная тактика лечения.
И это не должно вас смущать.
2. Как отслеживают динамику
Есть разные способы лечения миопии, но все они были основаны на методике снятия зрительной нагрузки по Аветисову — Мац.
Выполнение данной методики должен строго контролировать доктор. Но часто бывает так, что врач посмотрел ребенка в начале и конце курса, а все остальное время за лечением следила медсестра.
На самом деле они постоянно должны работать в связке и отслеживать динамику терапии.
Мы каждый день проверяем у пациентов показатели аккомодации и вносим корректировку в лечение.
Также мы работаем на синоптофоре — это аппарат для лечения косоглазия. Врач ежедневно должен следить за углом косоглазия у ребенка.
Если на синоптофоре изначально поставить не тот режим и пациент будет заниматься так все время, то к концу курса можно увидеть ухудшение. То же самое на аппаратах по лечению близорукости: когда не следишь за динамикой, то эффекта лечения не будет.
Делайте вывод: если вы решились пройти полный курс, то нужно учитывать, что врач будет наблюдать пациента регулярно в течение определенного времени. Не дело, если вы привели ребенка на два сеанса, потом уехали на месяц отдыхать, а после снова решили пройти еще пару сеансов до следующего отъезда.
Заранее обговорите с врачом длительность лечения и уже под него стройте планы на отдых.
3. Какие обследования нужно пройти заранее
Прежде чем начать лечение, ребенок должен пройти диагностику всех зрительных функций, а также дополнительные обследования.
Например, одно из важных обследований — это энцефалография. У внешне здорового ребенка могут быть функциональные изменения в мозге, которые никак не проявляются. И очень важно увидеть эти очаги до начала лечения, потому что среди аппаратов есть многообразные «светелки» — те, которые излучают свет, мелькают разными огнями. Эти огоньки, как катализаторы, стимулируют мозг, и у ребенка могут возникнуть судороги.
Также важно провести исследование зрительно вызванных потенциалов. У маленьких детей не так-то просто проверить остроту зрения: в один день у ребенка есть настроение, и он назовет все строчки или рисунки, в другой день назовет первые две, а больше не захочет. Это субъективное исследование.
А когда мы проверяем зрительно вызванные потенциалы, то получаем объективную картину.
Более того, выявляем те нарушения, которые могут быть не видны при обычном осмотре.
А когда офтальмолог еще и наблюдает за показателями в динамике, то это дает возможность предсказать, каких результатов можно добиться во время лечения, оценить перспективу повышения остроты зрения. То есть заранее сделать прогноз.
Еще одна важная диагностика — ультразвуковое А-сканирование. Это исследование, которое позволяет оценить изменение длины глазного яблока. Если глазное яблоко растет, это значит, что у ребенка прогрессирующая близорукость. А для врачей это показатель того, как нужно корректировать тактику лечения.
Все эти исследования — показатель грамотного и индивидуального подхода.
4. Как сочетать аппаратное лечение с медикаментозным
При некоторых глазных заболеваниях, например близорукости, амблиопии, частичной атрофии зрительного нерва, офтальмологи используют не только консервативное лечение, но и медикаментозное. Очень важно, чтобы препарат попал непосредственно в зрительную систему.
Но делать инъекции детям, конечно, очень болезненно.
Поэтому я использую электрофорез (медикаменты вводятся с помощью электрического тока — прим. ред.). Он обеспечивает точечную доставку действующего вещества. Это улучшает кровообращение сетчатки и ее состояние.
Неэффективные аппараты
Есть заведомо неэффективные аппараты. Я, как вице-президент Ассоциации офтальмологов-страбизмологов (специалисты по лечению косоглазия — прим. ред.), участвовала в апробации эффективности некоторых аппаратных методик.
Прежде чем использовать новый аппарат для лечения детей, мы наблюдали, меняется ли эффективность лечения. Например, один из популярных аппаратов, который был заявлен как офтальмологический тренажер с расслабляющим эффектом, на деле не показал никакой эффективности.
Или другая ситуация, когда предлагают аппараты «от всего и сразу». Например, есть такая процедура, при которой ребенку крепят электроды к голове, и он смотрит мультики. Производитель уверяет, что так можно лечить и близорукость, и косоглазие, и амблиопию, и другие патологии.
Мы называем подобные устройства «техногенными шарлатанами».
Лечение амблиопии
Иногда мы сталкиваемся с такими случаями, когда пациенты разочаровываются в консервативном лечении, потому что оно им не помогает.
Например, у ребенка была амблиопия, и один глаз видел всего 10%. Два года родители водили ребенка по врачам, его лечили на разных аппаратах, а результата не было. Но они не знали, что в таких случаях есть отдельный аппарат, который называется бинокулярный оптометрический комплекс. Его разработал российский офтальмолог академик Игорь Азнаурян. По результатам исследований этот аппарат показал высокую эффективность именно в тяжелых случаях амблиопии. За 2-3 курса лечения нам удавалось поднять зрение ребенку с 10% до 60%. Причем рецидивов после такого лечения не было.
Лечение косоглазия
Лично я сторонник ранней хирургии при косоглазии, потому что зрительная система ребенка формируется до 4 лет. И чем раньше мы сделаем операцию, тем лучше она будет функционировать. При этом не менее важно и консервативное лечение на аппаратах.
Если вашего ребенка прооперировали и убрали косоглазие, будьте особенно внимательны с последующим лечением.
После операции он занимается на синоптофопре, чтобы восстановить объемное зрение. Причем на протяжении всего лечения врач обязательно должен следить за динамикой, потому что если чуть-чуть ошибиться с режимом этого аппарата, то глаза могут снова начать косить.
Фото: Shutterstock.com  Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!
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