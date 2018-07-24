Американские ученые опасаются за человечество из-за приближения «планеты-убийцы»

Аномальная жара, землетрясения, наводнения — у природных катаклизмов последних дней, один виновник — загадочная планета Икс, или Нибиру. Это утверждают сотрудники геологической службы США . По их данным, разгулявшаяся стихия — еще полбеды. Нибиру уже уничтожила все живое на Марсе, а теперь приблизилась к Земле на критически малое расстояние.

Из-за ее гравитации на нашей планете, якобы, и начались природные катаклизмы. И дальше будет только хуже: в земной коре появятся гигантские разломы; затопит часть островов и прибрежных территорий; и так вплоть до конца света. Впрочем, российские астрономы демонизировать Нибиру не торопятся: На момент ее опасного сближения с Землей предсказывают всего лишь сильные магнитные бури.