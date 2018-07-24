Ещё
Американские ученые опасаются за человечество из-за приближения «планеты-убийцы»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американские ученые опасаются за человечество из-за приближения «планеты-убийцы» 

Пятый канал 45 минут назад
Фото: Пятый канал
Аномальная жара, землетрясения, наводнения — у природных катаклизмов последних дней, один виновник — загадочная планета Икс, или Нибиру. Это утверждают сотрудники геологической службы США. По их данным, разгулявшаяся стихия — еще полбеды. Нибиру уже уничтожила все живое на Марсе, а теперь приблизилась к Земле на критически малое расстояние.
Из-за ее гравитации на нашей планете, якобы, и начались природные катаклизмы. И дальше будет только хуже: в земной коре появятся гигантские разломы; затопит часть островов и прибрежных территорий; и так вплоть до конца света. Впрочем, российские астрономы демонизировать Нибиру не торопятся: На момент ее опасного сближения с Землей предсказывают всего лишь сильные магнитные бури.
Пятый канал: последние новости
Адвокат, опубликовавшая видео с пытками в колонии, получит госзащиту Американских военных напугал и восхитил неуязвимый российский «Буревестник» «Пусть увидят, что русские могут» — россиянин вплавь отправился в Турцию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина попросили вмешаться еще в одну войну326
Дело о госизмене начинает разрастаться121
Россия на дне: как поделят Каспий18
Украинский политик лично проверил Крымский мост178
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль158
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение