Как я купил Mercedes S-класса за 250 тысяч, и почему ни разу не пожалел

Приятно осознавать, что наши материалы по вторичному рынку не оставляют равнодушными читателей. В редакцию пришло письмо от Владимира, поделившегося своим интересным опытом по покупке возрастного люксового автомобиля.

Я уже очень много лет езжу на больших представительских машинах и «не перевариваю» тенденцию купить в кредит новый Solaris. Знаю, что нынче очень немногие готовы связаться со старой люксовой машиной, но меня сложности никогда не пугали, благо они не столь глобальные, как принято считать. За плечами имеется большой опыт и понимание, как эксплуатировать и лечить подобную технику. Знаний по старым «Мерседесам» достаточно — многие процедуры провожу самостоятельно, а те, которые приходится поручать сервисменам в силу отсутствия необходимого оборудования, по мере возможности контролирую. Надо ли говорить, что с порядком цен на запчасти и работы очень неплохо осведомлен и «развести» меня не получится.

В народе принято ругать S-Class W220 на чем свет стоит. Я, признаться, тоже поначалу скептически относился к детищу штутгартских дизайнеров и инженеров, разительно отличавшееся от грандиозного W140, однако, мое мнение поменялось на кардинально противоположное после продолжительного опыта эксплуатации дорестайлингового S500, который попал ко мне по случаю и не в самом добром здравии. Машина долгое время стояла и, пожалуй, больше всего проблем преподнесла проводка — крысы сочли деликатесом… Через некоторое время экс-владелец, заехавший ко мне в гости, не узнал своего страдальца! Я же наслаждался «старичком» и удивлялся живучести пневматической подвески, о которой в народе ходит масса страшилок. Увы, того черного красавца мне пришлось вынужденно продать по финансовым причинам, о чем жалею по сей день. После него был S500 W140 в великолепном состоянии, но «двести двадцатый» так запал в душу своей необычайной легкостью и мощью, что я вновь вошел в ту же реку. Друзья и соседи крутили пальцем у виска, недоброжелатели усмехались и прогнозировали «распад машины на атомы» через полгода, советуя в следующий раз приобрести что-то новое и кредитное, ибо это — символ успеха в современном мире.

Итак, что же оказалось в моих руках. Mercedes-Benz S500 W220 дремучего 1999 года выпуска, но необычного зеленого цвета с не то синим, не то фиолетовым отливом, AMG-пакетом, отличным кремовым салоном и за 250 тысяч рублей. Читатель, имеющий представление о рынке данной модели и ценах на нее, наверняка удивится моему приобретению. Нет, друзья, это не «нищебродский поступок», а взвешенное решение. Я сознательно не стал покупать рестайлинговую машину с полным приводом, поскольку люблю именно заднеприводные версии. Получить ключи и документы от аппарата за 400-500 тысяч не составляло проблему, но хотелось найти вариант с более-менее адекватной историей и не тремя десятками владельцев, каждый из которых считал своим долгом погонять, выжать соки из машины и передать ее на убой следующему. Мой S500 всю свою жизнь принадлежал одной фирме и долгое время возил ее гендиректора. Через некоторое время место нашего героя занял W221, а ему в свою очередь пришлось несколько лет простоять на улице. Дорестайлинговые «эски» славятся экспресс-ржавением и сия печальная участь нас не миновала — передние крылья и задние арки изрядно пострадали.

Впрочем, плюсов имелось более чем достаточно. Во-первых, машину неплохо обслуживали: она как минимум не лежала на брюхе из-за сдувшейся пневмоподвески и — внимание! — не выдавала никаких ошибок! Во-вторых, на момент покупки на одометре было немногим более реальных честных 190 тысяч километров. В-третьих, надежнейший 5,0-литровый двигатель V8 M113 шептал как морской прибой и работал, словно часы, а «автомат» переключал плавно.

Срочных вложений не потребовалось и лишь сейчас, спустя 10 тысяч километров, я поменял передние подстоечные рычаги, подушки коробки и заднего подрамника, а также кое-что из расходников (масло в двигателе обновил сразу же после покупки). Сейчас все силы брошены на «косметику» — куплены новые крылья, задние арки готовятся к ремонту.

В целом полет нормальный, и таковым он будет в дальнейшем — эти машины сделаны с большим запасом прочности и их поломки, как правило, можно спрогнозировать заранее, если регулярно проводить диагностику и осмотр.

Объективные недостатки автомобиля очевидны: транспортный налог на 306 л.с. откровенно грабительский, а расход топлива в городе нельзя назвать маленьким, хотя он вовсе не так велик, как это принято считать. Подводя итог, отмечу — экземпляр с достойной технической частью вполне реально приобрести даже за скромные деньги при наличии знаний, терпения и немного везения. Не бойтесь мечтать и берегите свои автомобили!