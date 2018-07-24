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Теплое лето и ЧМ-2018 вызвали бум на рынке пива в России
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Теплое лето и ЧМ-2018 вызвали бум на рынке пива в России 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Ведомости
Продажи пива в России в первом полугодии выросла на 8% — до 2,23 миллиарда литров, подсчитал официальный поставщик исследований для чемпионата мира по футболу 2018 года Nielsen. До этого продажи пива год от года только падали. Об этом сообщили «Ведомости».
Исследования Nielsen основаны на данных о фактических продажах пива в городах с населением свыше 10 000 человек. Расчеты ее аналитиков охватывают около 60% всех розничных продаж.
Рост подтверждают также сами продавцы и производители пива. Так, реализация пива в торговой сети «Перекресток» превысила прогноз на 5–10%, рассказал директор по маркетингу сети Дмитрий Медведев. У торговой сети «Пятерочка» продажи в этих городах выросли на 31,8%, у «Ашана» — на 20%, у «Магнита» — на 19%, по данным компаний.
Основные причины роста — теплое лето и чемпионат мира, проходивший в России с 14 июня по 15 июля, считают эксперты. В период проведения мундиаля отмечался повышенный спрос, ведь пиво и футбол — это традиционное сочетание для многих болельщиков.
Если обычно в летний сезон продажи у баров и ресторанов падают, то в этом году во всех заведениях общественного питания произошел бум за счет футбольных болельщиков.
Кроме того, во время крупных спортивных мероприятий компании по производству пива увеличивают количество рекламы, что влияет на спрос, объяснил представитель «Балтики».
Российский рынок пива сокращается много лет: за последние 10 лет его производство и продажи упали более чем на треть. Пивовары связывают это с усилением государственного регулирования: акциз вырос в семь раз до 21 рубля за литр. Кроме того, пиво признано алкогольным напитком, следовательно, его продажу и рекламу ограничили.
Поэтому повышенный спрос во время чемпионата мира повлияет на продажи только в период его проведения, не меняя при этом общую годовую динамику, уверены специалисты.
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