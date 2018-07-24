Почему отмена запрета продаж пива на стадионе не поможет производителям

Отменить запрет на продажу пива на стадионах уже предложили регионы — организаторы ЧМ-2018 По итогам первого полугодия пива в России купили на восемь процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщило агентство Nielsen. Рост продаж, прежде всего, был вызван наплывом российских и иностранных болельщиков и отменой запрета на продажи пива на стадионах на время футбольного первенства. Но эффект, скорее всего, будет кратковременным. Как отметили в пресс-службе Союза российских пивоваров, рост продаж во время ЧМ вряд ли дает повод прогнозировать, «что рынок пива покажет положительную динамику по итогам 2018 года». В последние годы его продажи неуклонно снижаются в прошлом году падение составило шесть процентов.. С инициативой отменить запрет на продажу пива на стадионах уже выступили регионы-организаторы ЧМ-2018. Идею поддерживает председатель Союза потребителей Петр Шелищ , который считает, что важно переориентировать россиян с крепких напитков на слабоалкогольные. Однако глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз полагает, что отмена запрета ничего не даст. Продажи пива падают из-за снижения в стране доли молодого населения, которое является его основным потребителем. С 2019 года демографическая ситуация выправится, и продажи пива снова могут пойти вверх, отмечает он. А чтобы россияне переходили с крепкого алкоголя на слабоалкогольные напитки, поддерживать скорее стоит виноделов, добавляет он..