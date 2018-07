Рынок акций США закрылся разнонаправленно, Dow Jones снизился на 0,06%

Investing.com — Фондовый рынок США завершил торги понедельника разнонаправленно за счет укрепления секторов финансов, технологий и здравоохранения. Рынок демонстрирует на фоне негативной динамики со стороны в секторах коммунальных услуг, потребительских товаров и сырья.

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones снизился на 0,06%, индекс S&P 500 поднялся на 0,18%, индекс NASDAQ Composite подорожал на 0,28%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции JPMorgan Chase&Co (NYSE:JPM), которые подорожали на 2,07 п. (1,86%), закрывшись на отметке в 113,35. Котировки Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) выросли на 1,70 п. (1,60%), завершив торги на уровне 107,97. Бумаги American Express Company (NYSE:AXP) выросли в цене на 1,07 п. (1,07%), закрывшись на отметке 101,22.

Лидерами падения стали акции 3M Company (NYSE:MMM), цена которых упала на 3,11 п. (1,54%), завершив сессию на отметке 198,84. Акции Chevron Corp (NYSE:CVX) поднялись на 0,94 п. (0,77%), закрывшись на уровне 121,33, а The Travelers Companies Inc (NYSE:TRV) снизились в цене на 0,96 п. (0,77%) и завершили торги на отметке 124,24.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции Hasbro Inc (NASDAQ:HAS), которые подорожали на 12,89% до отметки 106,04, Mattel Inc (NASDAQ:MAT), которые набрали 3,88%, закрывшись на уровне 16,59, а также акции Dentsply Sirona Inc (NASDAQ:XRAY), которые повысились на 3,33%, завершив сессию на отметке 46,53.

Лидерами падения стали акции Halliburton Company (NYSE:HAL), которые снизились в цене на 8,10%, закрывшись на отметке 41,54. Акции компании Illinois Tool Works Inc (NYSE:ITW) потеряли 7,22% и завершили сессию на уровне 136,26. Котировки Stanley Black&Decker Inc (NYSE:SWK) снизились в цене на 3,84% до отметки 138,69.

В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Reata Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:RETA), которые подорожали на 64,98% до отметки 76,5500, Aralez Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:ARLZ), которые набрали 36,14%, закрывшись на уровне 0,43, а также акции LifePoint Health Inc (NASDAQ:LPNT), которые повысились на 35,49%, завершив сессию на отметке 64,90.

Лидерами падения стали акции Rewalk Robotics Ltd (NASDAQ:RWLK), которые снизились в цене на 24,00%, закрывшись на отметке 0,95. Акции компании Beasley Broadcast Group Inc (NASDAQ:BBGI) потеряли 16,04% и завершили сессию на уровне 8,900. Котировки Innovate Biopharmaceuticals Inc (NASDAQ:INNT) снизились в цене на 13,75% до отметки 5,33.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (1737) превысило количество закрывшихся в плюсе (1295), а котировки 144 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1279 компаний подешевели, 1274 выросли, a 129 остались на уровне предыдущего закрытия.

Котировки акций Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) выросли до исторического максимума, повысившись на 1,60%, 1,70 п., и завершили торги на отметке 107,97. Котировки акций Reata Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:RETA) выросли до исторического максимума, поднявшись на 64,98%, 30,1500 п., и завершили торги на отметке 76,5500.

Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, упал на 1,87% до отметки 12.62.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе потерял 0,53%, или 6,50, достигнув отметки $1.224,60 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 0,63%, или 0,43, до $67,83 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подешевели на 0,14%, или 0,10, до отметки $72,97 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,23% до 1,1694, а котировки USD/JPY упали на 0,08%, достигнув отметки 111,38.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,17% до 94,41.