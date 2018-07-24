Арми Хаммера до сих пор просят оставить автограф на персиках

Хотя с момента выхода «Зови меня своим именем» прошло больше года и Арми Хаммер уже давно переключился на другие проекты, на многих поклонников актера «ЗМСИ» — или, точнее, некая сцена фильма — произвел настолько сильное впечатление, что Арми до сих пор просят оставить автограф… На персиках.

В новом интервью, посвященном бродвейскому дебюту Арми Хаммера, актер, разумеется, не избежал вопросов о «Зови меня своим именем» и рассказал, что поклонники фильма теперь приходят посмотреть на него и на театральной сцене. Арми отметил, что этих людей очень легко опознать — потому что на выходе они просят Хаммера расписаться не на театральных программках, а на персиках. «Каждый раз мне суют минимум один-два персика», добавил со смехом актер.

Интересно, что изначально бедный Хаммер думал, что поклонники принесли персики ему в подарок — но очень быстро выяснил, что ошибается. Что поклонники «Зови меня своим именем» собираются делать с персиками с автографом Хаммера, сам Арми не знает (и, наверное, это и к лучшему): «Может быть, они положат этот персик на полку, потому что на нем моя подпись, а через 10 дней он начнет гнить, и всю квартиру заполнят мушки».

попкорнnews