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Турецкая федерация футбола поддержала Озила
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Турецкая федерация футбола поддержала Озила 

Soccer News 52 минуты назад
Фото: Soccer News
Президент Турецкой федерации футбола (TFF) Йылдырым Демиререн выразил поддержку полузащитнику Месуту Озилу.
"Как глава федерации футбола я выражаю полную поддержку Месуту Озилу и его семье. Я решительно осуждаю угрозы и заявления, которые были в его адрес из-за турецкого происхождения. Каждый футболист должен быть защищен от унижения, дискриминации и ненависти", — приводит слова Демиререна официальный сайт TFF.
Напомним, что Озил подвергся критике за встречу и совместную фотографию с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. После этого хавбек объявил о завершении выступлений за сборную Германии.
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