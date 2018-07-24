Турецкая федерация футбола поддержала Озила

Президент Турецкой федерации футбола (TFF) Йылдырым Демиререн выразил поддержку полузащитнику Месуту Озилу.

"Как глава федерации футбола я выражаю полную поддержку Месуту Озилу и его семье. Я решительно осуждаю угрозы и заявления, которые были в его адрес из-за турецкого происхождения. Каждый футболист должен быть защищен от унижения, дискриминации и ненависти", — приводит слова Демиререна официальный сайт TFF.