Подростковые прыщи

Подростковый возраст — время грандиозных планов, нежных свиданий, прогулок под луной и первых признаний. К сожалению, для некоторых молодых людей этот период становится временем ожесточенной борьбы за чистую кожу с подростковыми прыщами. В чем причина таких высыпаний? Что поможет раз и навсегда избавиться от прыщей у подростков?

Причина подростковых прыщей

Особенности подросткового возраста Подростковый возраст (12-16 лет) достаточно сложный, с точки зрения физиологии, период нашей жизни. За весьма короткое время с нами происходит множество серьезных, влияющих на качество дальнейшей жизни, изменений:

подростковый возраст — это время бурного, скачкообразного роста костной системы (5-7 сантиметров в год), при этом кости растут неравномерно (трубчатые кости растут быстрее), что является причиной появления непропорциональности, а иногда нарушения координации движений;

в рекордные сроки меняется мышечный корсет;

меняется работа такого отдела головного мозга, как гипофиз, который отвечает за обмен веществ и репродуктивную функцию человека;

активизируется работа половых желез, половые гормоны максимально активны;

гораздо более активной становится деятельность щитовидной железы.

Некоторые специалисты считают, что подросток в этом возрасте переживает физиологические изменения аналогичные изменениям в период беременности, только несколько растянутые по времени. Такая встряска организма редко проходит без каких-либо побочных явлений. Среди самых распространенных можно назвать следующие:

головная боль;

нестабильность веса;

скачки артериального давления без видимых на то причин;

проблема со сном и концентрацией внимания;

гормональные нарушения.

Причины появления подростковых прыщей Основной причиной появления так осложняющих жизнь подростков высыпаний медики называют гормональные изменения, свойственные как раз для этого возраста (до 85% подростков в возрасте от 13 до 16 лет жалуются на появление прыщей). Происходящие в организме изменения у мальчиков провоцируют повышенную выработку андрогенов (половых гормонов), которые воздействуют на сальные железы, заставляя их активнее вырабатывать кожное сало, что и приводит к закупорке пор и их воспалению. Все это является причиной появления неприятных и плохо поддающихся лечению высыпаний. У девочек также могут наблюдаться подростковые прыщи, причиной появления которых является гормональный дисбаланс. Только причиной можно назвать повышение в крови уровня прогестерона. Однако гормональный сбой не является единственной причиной появления подростковых прыщей. Есть несколько сопутствующих факторов, среди которых:

«нездоровое» питание, содержащие большое количество холестерина;

заболевания ЖКТ (гастрит, язвенная болезнь желудка, колиты и т.д.);

стрессовые состояния, которые могут стимулировать работу надпочечников, гормоны которых могут негативно сказываться на внешнем виде и состоянии кожи;

наследственная предрасположенность также может быть причиной появления подростковых высыпаний;

несоблюдение правил гигиены быстро и негативно отражается на кожных покровах. Причем в данном случае речь идет не только о недостатке гигиены, но и об избытке гигиенических процедур, которые сушат кожу и делают ее гораздо более уязвимой;

неправильно подобранные косметические средства для ухода за подростковой кожей (крем, лосьон, маска) могут оказаться «спусковым крючком» для появления сыпи.

Вне зависимости от причины возникновения и вида подростковых высыпаний, самостоятельно бороться с ними не стоит. Обязательно покажитесь врачу, который определит, к какому виду относятся высыпания, при необходимости назначит проведение дополнительных анализов, исследований или консультаций смежных специалистов. Универсальных таблеток для лечения всех типов подростковых прыщей не существует. Для каждой разновидности используется свое средство.

Виды подростковых прыщей

Акне Акне относится к разряду серьезных воспалительных заболеваний кожи (сальных желез и волосяных луковиц), которые нуждаются в сложном и длительном лечении. Результаты такого лечения напрямую зависят от точности соблюдения всех рекомендаций врача. Первые проявления акне могут дать о себе знать в период активного полового созревания у мальчиков и первых менструаций у девочек:

комедональная форма — характерно появление «закрытых» прыщей на лбу, подбородке, иногда на крыльях носа;

папуло-пустулезная — более тяжелая форма акне, для которой характерно появление на лице гнойных пузырьков и сильного воспаления. При непринятии своевременных мер для лечения результатом бывает появление глубоких зарубцованных шрамов (по типу ветряной оспы).

Воспаление кожных участков, образование глубоких гнойных образований вызывает размножение опасной бактерии. Жизнедеятельность этой бактерии поддерживается с помощью кожного сала, которое с избытком вырабатывается в период гормональной перестройки подростков. Существуют ли препараты, способные эффективно бороться с акне? Безусловно, на сегодняшний день практикуется лечение, которое дает прекрасные результаты. Однако подобные назначения могут сделать только специалисты после проведения исследования и анализов. Угри Угри, как считают специалисты, относятся к менее серьезным заболеваниям кожи. Причина возникновения угрей (черных точек на коже тела с воспаленными участками) — избыточная выработка кожного сала, которое, смешиваясь с кожными частичками, образует своеобразный панцирь. Этот панцирь закупоривает поры, где скапливается новая порция кожного сала, после чего образуется сальная пробка. Под действием окружающего кислорода сальная пробка темнеет и превращается в черную точку. А присутствующие на коже бактерии вызывают воспаление такой пробки и появление угревых прыщей. Чаще всего угревая сыть располагается на спине, лице, груди. Как лечить сами высыпания и как бороться с их последствиями?

Лечение подростковых прыщей

Для борьбы с подростковыми прыщами крайне важна комплексная помощь:

обращение к врачу и получение медикаментозной терапии;

организация правильно питания и образа жизни, а также корректного ухода за кожей.

Что касается лечения аптечными препаратами (таблетками, мазями, примочками и т.д.), то самое важное, что необходимо знать — это полный отказ от самолечения! Только врач после получения результатов всех исследований может определить тактику необходимого лечения (в том числе и антибиотиками).

Учитывая, что основной причиной появления подростковых высыпаний является гормональная перестройка, крайне важно минимизировать последствия такого сбоя. Прежде всего, это можно отнести к организации правильного режима жизни подростка. Корректный режим сна (отдыха) и бодрствования, ежедневные прогулки и регулярные физические нагрузки, все это окажет положительный эффект на здоровье подростка.

Соблюдение правильного питания. Речь здесь не идет о необходимости соблюдения ребенком (подростком) строгой диеты. В данной ситуации важно качество потребляемой пищи. Важно уменьшить количество продуктов, содержащих холестерин, убрать из рациона жареную и жирную пищу, увеличить количество потребляемых овощей и фруктов. Следите за тем, чтобы ежедневный рацион включал нежирные сорта мяса и молочную (кисломолочную) продукцию. Полностью исключите сладкие газированные напитки, хлебобулочные изделия (особенно из дрожжевого теста), сладости и пряности. Очень важно соблюдение подростком питьевого режима.

Соблюдение правил гигиены не предполагает, как ни странно, многократных водных процедур (конечно, если речь не идет об особенностях температурного режима). Дело в том, что вода мыло или любые мылосодержащие растворы (например, гели для душа) сильно сушат кожу, нарушая ее целостность и повышая вероятность поражения патогенными микроорганизмами. Излишняя увлеченность гигиеническими процедурами может привести к противоположному эффекту. Как считают медики, достаточно принять душ 2 раза в день без использования мыла или других средств. А вот мыло или гели для душа лучше использовать 1-2 раза в неделю. Будьте аккуратны с использованием парфюмированных средств. Они могут стать причиной аллергических реакций, что только усугубит ситуацию.

Внимательно подходите к выбору косметических средств и средств по уходу за кожей. Кремы, а также используемые лосьоны и маски должны быть противоаллергенными и строго соответствовать типу кожи. С особенной осторожностью относитесь к питательным кремам, так как они способны закупоривать кожные поры.