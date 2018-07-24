Москва вошла в тройку мировых лидеров по числу стартапов

При условии сохранения темпов преобразований российская столица уже к 2025 году может войти в число городов-лидеров по конкурентоспособности в условиях новой экономики, считают аналитики международной консалтинговой компании BCG.

Сеул, Исследование охватило двенадцать мегаполисов мира, сопоставимых по размеру ВВП, численности населения, инновационности и структуре экономики. В список для сравнения с Москвой вошли Берлин, Гонконг , Лондон, Мехико Нью-Йорк , Париж, Сан-Паулу Сингапур , Токио, Шанхай

Москва, по мнению авторов исследования, принадлежит к группе лидеров по обеспеченности ресурсами. В период 2011-2017 годов российская столица развивала свои конкурентные преимущества значительно быстрее других городов, что позволило ей встать в один ряд с мировыми мегаполисами по уровню обеспеченности ресурсами (таланты, инфраструктура, финансирование).

Обеспеченность Москвы технопарковыми зонами превосходит практически все города-бенчмарки, за исключением Берлина. Качество технопарковой инфраструктуры, с точки зрения льгот, предоставляемых субсидий и оказываемой резидентам поддержки, во многом превосходит аналогичные предложения в сравнимых мегаполисах. Более половины стартапов успешно привлекают инвестиции. В итоге Москва занимает третье место по числу технологических стартапов, уступая только Нью-Йорку (6,3-7,8 тыс.) и Лондону (4,3-5,9 тыс.).

По показателю доли занятых в НИОКР российская столица (3,5 процента) сопоставима с Парижем (3,8) и Берлином (3). По доле компаний, осуществлявших технологические инновации, Москва достигла уровня столицы Южной Кореи (19 процентов). Кроме того, аналитики отмечают восьмикратный рост в течение последних 8 лет (с 2,2 до 17 процентов) доли инновационных товаров и услуг в общем объеме товаров и услуг города.

По словам старшего партнера и управляющего директора, председателя BCG Россия Владислава Бутенко , экономическая конкуренция между странами сегодня перерастает в конкуренцию между мегаполисами за человеческие ресурсы, инвестиции и присутствие технологичных компаний. Наиболее успешные мегаполисы делают ставку на таланты как ключевое преимущество в конкурентной борьбе в условиях новой экономики.

"Новая экономика сегодня — это новая стратегия конкуренции мегаполисов за таланты, умные инвестиции и технологии через создание условий для талантов: возможностей для самореализации и качества жизни, — поясняет он. — Мегаполисы формируют конкурентное преимущество за счет того, что им удается наладить самоподдерживающийся процесс. Они создают условия для талантов, таланты рождают новые идеи, привлекающие деньги умных инвесторов. Наличие в городе высококачественного человеческого и финансового капитала стимулирует разработку и развитие технологий, что, в свою очередь, создает новые возможности для работы и самореализации талантов, привлекая их в город".