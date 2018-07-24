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Эксперты рассчитали коэффициент полезности депутатов Госдумы
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Эксперты рассчитали коэффициент полезности депутатов Госдумы 

Российская Газета 54 минуты назад
Фото: Российская Газета
Первую строчку рейтинга полезности депутатов занял председатель думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, на втором месте — вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, на третьем — первый вице-спикер Александр Жуков (все — "Единая Россия"). На четвертом месте — замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов, на пятом — первый замглавы фракции «ЕР» Андрей Исаев.
В топ-15 наиболее полезных парламентариев также вошли Анатолий Аксаков ("Справедливая Россия"), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Петр Толстой (ЕР), Антон Гетта (ЕР), Александр Сидякин (ЕР), Олег Смолин (КПРФ), Андрей Макаров (ЕР), Сергей Шаргунов (КПРФ), Галина Хованская (СР), Вячеслав Никонов (ЕР).
Что касается думских фракций, то в исследовании приводится статистика в разрезе топ-50. Среди 50 наиболее полезных парламентариев больше половины (56%) представляют «Единую Россию», 20% — КПРФ, 12% — «Справедливую Россию», 10% — ЛДПР. Кроме того, 32-ую строчку занимает лидер партии «Родина» Алексей Журавлев, работающий в нижней палате вне фракций.
Авторы интегрального рейтинга отмечают его рубежный характер, поскольку с момента начала полномочий Думы прошло два года. «За это время уже заметно, кто активно работает, а кто сдает позиции. Те, кто в рейтинге оказался в конце, очевидно, не сумели отстроить работу своей команды и, скорее всего, уже не смогут», — говорится в исследовании.
В целом, констатируют эксперты, одни депутаты активнее всего работают в регионах, другие заметны на поляне чисто парламентской деятельности, третьи лидируют в медийном пространстве. Наибольшую активность в территориях, избирательных округах эксперты отмечают у депутатов Артура Чилингарова, Юрия Волкова, Николая Малова, Юрия Афонина и Натальи Пилюс, их рейтинг за год вырос на 90-100 пунктов. «Характерно, что это относится именно к тем территориям, где осенью пройдут выборы», — говорится в исследовании.
По работе непосредственно в Госдуме, по оценкам наблюдателей, выделяются парламентарии Алексей Куринный, Олег Нилов, Николай Коломейцев, Валерий Гартунг и Антон Гетта.
Лидеры по активности в медийном пространстве — Ирина Яровая, Леонид Слуцкий, Иосиф Кобзон, Анатолий Аксаков и Наталья Поклонская. «Причем Яровая и Аксаков — сугубо по профессиональной теме», — уточняют авторы.
Исследование для составления рейтинга проводилось с октября 2017 по июль 2018. Коэффициент полезности депутатов вычислялся на основании четырех базовых параметров: индекс народного голосования на сайте «Депутат.клуб» (оцениваются возможности депутата мобилизовать сторонников), законотворческая активность депутата, индекс медийности (количество упоминаний о парламентарии в информационном поле) и экспертный индекс, когда более 700 федеральных и региональных экспертов, политтехнологов и журналистов оценивают работу депутата в регионе с жителями, властью, элитами. При этом из рейтинга намеренно исключены председатель Госдумы ("как четвертое лицо в государстве, он имеет неоспоримые преимущества в сравнении со всем депутатским корпусом"), а также лидеры думских фракций. Все остальные депутаты, независимо от занимаемых должностей, находятся в равных условиях.
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