Эксперты рассчитали коэффициент полезности депутатов Госдумы

Что касается думских фракций, то в исследовании приводится статистика в разрезе топ-50. Среди 50 наиболее полезных парламентариев больше половины (56%) представляют «Единую Россию», 20% — КПРФ, 12% — «Справедливую Россию», 10% — ЛДПР. Кроме того, 32-ую строчку занимает лидер партии «Родина» Алексей Журавлев , работающий в нижней палате вне фракций.

Авторы интегрального рейтинга отмечают его рубежный характер, поскольку с момента начала полномочий Думы прошло два года. «За это время уже заметно, кто активно работает, а кто сдает позиции. Те, кто в рейтинге оказался в конце, очевидно, не сумели отстроить работу своей команды и, скорее всего, уже не смогут», — говорится в исследовании.

Лидеры по активности в медийном пространстве — Ирина Яровая, Леонид Слуцкий, Иосиф Кобзон , Анатолий Аксаков и Наталья Поклонская . «Причем Яровая и Аксаков — сугубо по профессиональной теме», — уточняют авторы.

Исследование для составления рейтинга проводилось с октября 2017 по июль 2018. Коэффициент полезности депутатов вычислялся на основании четырех базовых параметров: индекс народного голосования на сайте «Депутат.клуб» (оцениваются возможности депутата мобилизовать сторонников), законотворческая активность депутата, индекс медийности (количество упоминаний о парламентарии в информационном поле) и экспертный индекс, когда более 700 федеральных и региональных экспертов, политтехнологов и журналистов оценивают работу депутата в регионе с жителями, властью, элитами. При этом из рейтинга намеренно исключены председатель Госдумы ("как четвертое лицо в государстве, он имеет неоспоримые преимущества в сравнении со всем депутатским корпусом"), а также лидеры думских фракций. Все остальные депутаты, независимо от занимаемых должностей, находятся в равных условиях.