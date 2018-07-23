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Москвичи стали участниками фестиваля «Сок лета» в Сокольниках
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Москвичи стали участниками фестиваля «Сок лета» в Сокольниках 

Управа района Сокольники 59 минут назад
В рамках фестиваля «Сок лета» гости парка приняли участие в ряде бесплатных развлекательных мероприятий.
Так, детей научили рисовать песком и создавать фруктовые аппликации. Площадкой для проведения мастер-классов стала пагода за фонтаном.
Развлекали посетителей фестиваля приглашенные музыкальные группы. Они исполняли зажигательные латиноамериканские мотивы, композиции в стиле кантри, рок и рок-н-ролл. Концерт состоялся в воскресенье на Фонтанной площади. В течение дня гостей фестиваля задействовали в интересные конкурсы.
Кроме того, организаторы фестиваля устроили конкурс зрительских симпатий. Его участники должны были сфотографироваться с мороженым или соком, выложить фото в «Инстаграм» с хешетегом #Соклета2018. Победитель был определен по количеству лайков.
Фото предоставлено ПКиО «Сокольники»
http://park.sokolniki.com/events/3214/
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