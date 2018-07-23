Москвичи стали участниками фестиваля «Сок лета» в Сокольниках

В рамках фестиваля «Сок лета» гости парка приняли участие в ряде бесплатных развлекательных мероприятий.

Так, детей научили рисовать песком и создавать фруктовые аппликации. Площадкой для проведения мастер-классов стала пагода за фонтаном.

Развлекали посетителей фестиваля приглашенные музыкальные группы. Они исполняли зажигательные латиноамериканские мотивы, композиции в стиле кантри, рок и рок-н-ролл. Концерт состоялся в воскресенье на Фонтанной площади. В течение дня гостей фестиваля задействовали в интересные конкурсы.

Кроме того, организаторы фестиваля устроили конкурс зрительских симпатий. Его участники должны были сфотографироваться с мороженым или соком, выложить фото в «Инстаграм» с хешетегом #Соклета2018. Победитель был определен по количеству лайков.

Фото предоставлено ПКиО «Сокольники»

http://park.sokolniki.com/events/3214/