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Портал «Активный гражданин» приглашает москвичей выбрать лучший театр Москвы
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Портал «Активный гражданин» приглашает москвичей выбрать лучший театр Москвы 

Управа района Сокольники 59 минут назад
В голосовании принимает участие и Театр Романа Виктюка в Сокольниках.
На городском портале электронных референдумов «Активный гражданин» стартовала девятая часть голосования «Влюбиться в Москву: самые интересные места столицы».
Участникам голосования предлагают поучаствовать в выборе лучших театров Москвы. В опросе представлены драматические, детские и музыкальные культурные учреждения. Среди предложенных вариантов — Театр Романа Виктюка.
По состоянию на 20 июля, театр в Сокольниках набрал свыше трех тысяч голосов пользователей. Лидерами голосования на данный момент являются «Московский театр на Таганке», театры «Современник» и «Ленком». За них отдали свои голоса от 12 до 14 тысяч пользователей.
Голосования продолжается. Принять участие в нем могут все зарегистрированные пользователи портала «Активный гражданин».
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