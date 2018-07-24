Суд в Эквадоре подтвердил ордер на арест экс-президента Корреа 

МЕХИКО, 24 июл — РИА Новости. Национальный суд Эквадора в понедельник подтвердил законность ордера на арест, выданного в отношении экс-президента страны Рафаэля Корреа.
Как передает портал Comercio, суд поддержал ходатайство генерального прокурора страны, требовавшего оставить в силе данное решение по делу о похищении экс-депутата Фернандо Бальды.
Изначально ордер был выдан в начале июля. Тогда же судья решил уведомить Интерпол посредством распространения «красного циркуляра» (международного ордера на арест) для поимки и экстрадиции бывшего главы государства.
Корреа находится сейчас в Бельгии, где проживала долгое время его семья. В середине июня он был привлечен к судебному процессу в Эквадоре по делу о похищении Бальды.