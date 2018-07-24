Суд в Эквадоре подтвердил ордер на арест экс-президента Корреа

Как передает портал Comercio, суд поддержал ходатайство генерального прокурора страны, требовавшего оставить в силе данное решение по делу о похищении экс-депутата Фернандо Бальды.

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