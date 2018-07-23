В патриотическом лагере «Патриот Зауралья» Курганской области открылась юнармейская смена

Открытие юнармейской смены состоялось 22 июля в областном патриотическом лагере «Патриот Зауралья» им. четырежды героя Советского Союза маршала Г. К. Жукова

Юнармейская смена областного патриотического лагеря «Патриот Зауралья» им. четырежды героя Советского Союза маршала Г. К. Жукова приняла в ряды юнармейского движения 80 юных ребят, которые в торжественной обстановке приняли клятву юнармейца.