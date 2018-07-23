В патриотическом лагере «Патриот Зауралья» Курганской области открылась юнармейская смена 

Открытие юнармейской смены состоялось 22 июля в областном патриотическом лагере «Патриот Зауралья» им. четырежды героя Советского Союза маршала Г. К. Жукова
Юнармейская смена областного патриотического лагеря «Патриот Зауралья» им. четырежды героя Советского Союза маршала Г. К. Жукова приняла в ряды юнармейского движения 80 юных ребят, которые в торжественной обстановке приняли клятву юнармейца.
Поприветствовать участников смены прибыли полномочный представитель губернатора Курганской области генерал-майор Владимир Усманов, начальник регионального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Курганской области Сергей Палеев, представители органов управления образованием и молодежной политики Курганской области, органов внутренних дел, МЧС, Росгвардии и многие другие.
Руководитель военно-исторического клуба «Сибирская цитадель» Дмитрий Кудряшов представил вниманию юнармейцев выставку макетов оружия времен Великой отечественной войны. Курганский СОБР представил макеты современного оружия, находящегося на вооружении специальных подразделений. Начальник регионального штаба Сергей Палеев рассказал юнармейцам о результатах проведенного финала Всероссийской военно-патриотической игры «Победа» в подмосковном парке «Патриот» и III Всероссийском слете юнармейцев.