Ещё
В патриотическом лагере «Патриот Зауралья» Курганской области открылась юнармейская смена
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В патриотическом лагере «Патриот Зауралья» Курганской области открылась юнармейская смена 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Открытие юнармейской смены состоялось 22 июля в областном патриотическом лагере «Патриот Зауралья» им. четырежды героя Советского Союза маршала Г. К. Жукова
Юнармейская смена областного патриотического лагеря «Патриот Зауралья» им. четырежды героя Советского Союза маршала Г. К. Жукова приняла в ряды юнармейского движения 80 юных ребят, которые в торжественной обстановке приняли клятву юнармейца.
Поприветствовать участников смены прибыли полномочный представитель губернатора Курганской области генерал-майор Владимир Усманов, начальник регионального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Курганской области Сергей Палеев, представители органов управления образованием и молодежной политики Курганской области, органов внутренних дел, МЧС, Росгвардии и многие другие.
Руководитель военно-исторического клуба «Сибирская цитадель» Дмитрий Кудряшов представил вниманию юнармейцев выставку макетов оружия времен Великой отечественной войны. Курганский СОБР представил макеты современного оружия, находящегося на вооружении специальных подразделений. Начальник регионального штаба Сергей Палеев рассказал юнармейцам о результатах проведенного финала Всероссийской военно-патриотической игры «Победа» в подмосковном парке «Патриот» и III Всероссийском слете юнармейцев.
ТК «Звезда»: последние новости
В конгресс США внесли законопроект о расширении диалога с Россией Боевые расчеты ОТРК «Искандер-М» из Оренбургской области в ходе учения под Астраханью уничтожили командный пункт условного противника Вместо мин черпаки: украинским военным предложили вычерпать Азов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина попросили вмешаться еще в одну войну326
Дело о госизмене начинает разрастаться121
Россия на дне: как поделят Каспий18
Украинский политик лично проверил Крымский мост178
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль158
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение