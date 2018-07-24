Мастер-класс по ПаркАрту пройдет в Восточном Измайлове в рамках экопроекта Беsедка

В рамках масштабного экопроекта Беsедка в Восточном Измайлове 25 июля состоится бесплатный мастер-класс «ПаркАрт» по росписи деревянных срезов акриловыми красками.

— Мастер-класс посвящен акции ПаркАрт, стартовавшей в парках ВАО в начале 2016 года. Художники-волонтеры расписывают своими картинами морозобоины на деревьях. Цель акции — красота и польза для природы! — подчеркнули в «Мосприроде».

Участникам мастер-класса расскажут о сути акции. ПаркАрт — это, прежде всего, природоохранная акция. Здесь соединились красота и польза для природы!

Рисунки появляются только на тех деревьях, где под воздействием внешних факторов образовались морозобоины, то есть оголенные от коры участки ствола, или же дупла. Через эти «раны» в дерево проникают споры грибов, бактерии и лишняя влага, что провоцирует гниение.

За три года с момента начала акции в природных парках Восточного округа — в Измайловском, Терлецком, Косинском и Кусковском парках — появилось в общей сложности порядка 50 работ. Все сделаны руками художников-волонтеров, откликнувшихся на приглашение Мосприроды к творческому сотрудничеству. Профессионалы и начинающие художники из изостудий, дети и взрослые — волонтером акции может стать каждый.

Мосприрода приглашает художников-волонтеров! Присоединяйтесь все, кто хочет вложить кусочек души в любимый парк. Ждем заявок по телефону: 8 (499) 367-89-18, по электронной почте: ecopros.izm@gmail.com или сообщением в социальные сети Мосприрода ВАО.

Впервые Беsедка была организована в 2015 году в Экошколе Кусково, весь 2017 год лекции проходили на базе Культурного центра «МосАрт».

В 2018 году экопроект Беsедка организован Мосприродой в партнерстве со спортивно-досуговым центром «Восточное Измайлово».

— Лекции проходят в вечернее время на базе клуба «Ровесник» — одного из филиалов ГБУ Спортивно-досуговый центр «Восточное Измайлово». Расположен клуб рядом с лесопарком «Измайлово». Так что участникам лектория будет удобно выходить на экскурсии, — рассказал специалист по связям с общественностью СДЦ Артем Сорока.

Мастер-класс пройдет 25 июля в 19.00 по адресу: Измайловский проспект, д. 93 корпус 3. Тел. : 8 (499) 748-9031 и 8 (499) 463-6691. Участие свободное, 12+

Информация и фото с сайта Префектуры ВАО