«Мы разрешили друг другу секс на стороне»: 9 историй о начале открытых отношений

Завести полиаморные отношения не так сложно, как обсудить их с постоянным партнером. Предложение открытого брака многих обескураживает и заставляет думать, что их не любят, хотя это не так. Вот несколько историй о таких разговорах.

18+

«Это была идея мужа. Он уезжал на несколько месяцев и открытым текстом сказал, что не будет против, если я с кем-то пересплю за время его отсутствия. Мне уже давно нравилась эта идея, поэтому я согласилась и дала ему такую же свободу», — Марина, 30 лет.

«У нас с мужем всегда были очень тесные доверительные отношения. Два года назад я пришла к нему и сказала, что очень люблю, но идея моногамности до конца дней меня очень расстраивает. Полгода мы обсуждали этот вопрос — и в конце концов дали друг другу свободу. У него две девушки, которых я обожаю, у меня — парень. Мы — одна большая счастливая «полисемья»!» — Ольга, 35 лет.

«Я — асексуал, а у мужа было мало сексуального опыта. Мне хотелось, чтобы он ни в чем себе не отказывал. При первом разговоре он сказал, что не интересуется этим, но потом вошел во вкус, чему я очень рада», — Алла, 28 лет.

«С самого знакомства у нас были одинаковые взгляды. Мы оба любим секс. Так что открыть отношения было несложно. Периодически мы обсуждаем границы, эмоционально открываемся только друг другу», — Мария, 27 лет.

«Когда мы встретились, он был в открытых отношениях. Так что мы быстро обсудили границы и свои отношения тоже не закрывали», — Мила, 30 лет.

«Это был самый важный разговор в нашем браке. Я была немного младше, но опыта — намного больше. Считала, что секс с разными людьми помогает мне взрослеть. Хотела, чтобы у него тоже была такая возможность. Нам обоим под 30, и у нас уже много жизненного опыта. Пусть будет еще больше!» — Ванда, 28 лет.

«У нас обоих был опыт полиаморных отношений, но в первый год мы были до отвращения моногамны. Потом много раз обсуждали секс втроем, секс с другими людьми — и в итоге дело сдвинулось с мертвой точки», — Наталья, 32 года.

«Я спросила его о том, как он к этому относится. С этого и начался долгий разговор, который завершился полным пересмотром границ», — Настя, 24 года.

«Надо начать с того, что для такого разговора нужно полное взаимное доверие. Когда оно появилось у нас, мы и поговорили. Идея ему не нравилась, но мы поняли, что это нужно нам обоим. Так все и началось», — Ольга, 31 год.

Читайте НАС ВКонтакте