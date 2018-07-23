В ОБСЕ обеспокоены иском Сальвини к писателю из-за поста в Twitter

Сальвини на прошлой неделе подал в суд на Савиано, обвинив его в распространении порочащих сведений. Поводом стал пост Савиано в Twitter, где он разместил фотографию мертвой женщины с ребенком в Средиземном море и спросил, «сколько удовольствия» министр, известный своей жесткой антимиграционной политикой, получает от этого изображения.

"С беспокойством узнал, что Маттео Сальвини подал иск о защите чести и достоинства против Роберто Савиано. Министры и чиновники должны обладать более высоким порогом критики и уважать критическое мнение, крайне важное для общественной дискуссии и информации", — говорится в заявлении Дезира в Twitter.

Савиано получил всемирную известность благодаря роману-репортажу о мафии «Гоморра». После публикации книги в 2006 году писатель находится под охраной полиции, опасаясь мести со стороны преступников.