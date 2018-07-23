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В ОБСЕ обеспокоены иском Сальвини к писателю из-за поста в Twitter
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В ОБСЕ обеспокоены иском Сальвини к писателю из-за поста в Twitter 

РИА Новости 1 час назад
ВЕНА, 23 июл — РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир обеспокоен иском вице-премьера и главы МВД Италии Маттео Сальвини к писателю и разоблачителю мафии Роберто Савиано.
Сальвини на прошлой неделе подал в суд на Савиано, обвинив его в распространении порочащих сведений. Поводом стал пост Савиано в Twitter, где он разместил фотографию мертвой женщины с ребенком в Средиземном море и спросил, «сколько удовольствия» министр, известный своей жесткой антимиграционной политикой, получает от этого изображения.
"С беспокойством узнал, что Маттео Сальвини подал иск о защите чести и достоинства против Роберто Савиано. Министры и чиновники должны обладать более высоким порогом критики и уважать критическое мнение, крайне важное для общественной дискуссии и информации", — говорится в заявлении Дезира в Twitter.
Савиано получил всемирную известность благодаря роману-репортажу о мафии «Гоморра». После публикации книги в 2006 году писатель находится под охраной полиции, опасаясь мести со стороны преступников.
По мотивам книги был снят одноименный фильм, номинированный в 2008 году на премию «Оскар». Писатель занимается также журналистской работой, сотрудничает с ведущими газетами Италии, а также США, Великобритании, Германии и ряда иных стран. Его главной темой остаются разоблачения преступлений мафии.
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