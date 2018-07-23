Летний кинотеатр в Кузьминках продолжает свою работу

Бесплатные кинопоказы под открытым небом продолжаются на природной территории «Кузьминки-Люблино» ГПБУ «Мосприрода».

С мая по сентябрь каждую пятницу, субботу и воскресенье в 21.00 гости парка могут посмотреть популярные отечественные фильмы XX века. Так, в минувшие выходные зрители увидели картины «Чапаев», «Подкидыш» и «Новый дом».

— Кинотеатр расположился за деревянным домиком экоцентра по адресу: улица Кузьминская, дом 10, — сообщили в пресс-службе дирекции природной территории «Кузьминки-Люблино» ГПБУ «Мосприрода». — Для комфортного просмотра всем желающим предоставляют удобные надувные диваны или кресла. Москвичи идею кинопоказов на свежем воздухе оценили и проходят сюда целыми семьями!

В следующий weekend отдыхающих в парке киноманов ждут новые открытые показы. С программой можно ознакомиться на сайте ГПБУ «Мосприрода».