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Радиусные горки, вылеты и пирамиды: в «Сокольниках» завершается благоустройство скейт-парка
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Радиусные горки, вылеты и пирамиды: в «Сокольниках» завершается благоустройство скейт-парка 

Управа района Сокольники 1 час назад
В ПКиО «Сокольники» на финишную прямую вышли работы по обновлению площадки для скейтбординга.
Как уточнили в пресс-службе парка, инициатором благоустройства выступило московское скейт-общество. Новая площадка соответствует запросам профессиональных атлетов, а также подходит для повседневного использования новичками экстремального вида спорта.
Площадь площадки, обособленной от других объектов парковой инфраструктуры, составляет почти 1 500 квадратных метров.
Любителей скейтбординга порадуют радиусные горки, вылеты, пирамиды, скаты, перила, разнотипные стартовые зоны, комбинированный флайбокс с пирамидой. Каркасы фигур на площадке изготовлены из бруса, пропитанного специальным антибактериальным веществом.
Уже в начале августа состоится открытие обновленного скейт-парка при участии Федерации российского скейтбординга.
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