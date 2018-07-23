Радиусные горки, вылеты и пирамиды: в «Сокольниках» завершается благоустройство скейт-парка

В ПКиО «Сокольники» на финишную прямую вышли работы по обновлению площадки для скейтбординга.

Как уточнили в пресс-службе парка, инициатором благоустройства выступило московское скейт-общество. Новая площадка соответствует запросам профессиональных атлетов, а также подходит для повседневного использования новичками экстремального вида спорта.

Площадь площадки, обособленной от других объектов парковой инфраструктуры, составляет почти 1 500 квадратных метров.

Любителей скейтбординга порадуют радиусные горки, вылеты, пирамиды, скаты, перила, разнотипные стартовые зоны, комбинированный флайбокс с пирамидой. Каркасы фигур на площадке изготовлены из бруса, пропитанного специальным антибактериальным веществом.

Уже в начале августа состоится открытие обновленного скейт-парка при участии Федерации российского скейтбординга.