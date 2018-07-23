Крупная страховая компания Дальнего Востока признана банкротом

Арбитражный суд признал банкротом ПАО «СК „ХОСКА“ и ввел в отношении страховой компании конкурсное производство, сообщает KONKURENT.RU

Банк России 1 июня отозвал лицензии на осуществление страхования ПАО „Страховая компания „ХОСКА“. Это решение было принято в связи с неустранением страховщиком в установленный срок нарушений страхового законодательства. Связаны они были с несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов. С 22 мая в компанию назначена временная администрация.

Согласно аудиторскому заключению годовой бухгалтерской отчетности, в 2017 г. „ХОСКА“ получила чистый убыток в размере 151,4 млн руб., а отрицательный суммарный денежный поток по операционной деятельности составил 259,2 млн руб.

16 января страховая группа „ХОСКА“ уведомила о своем намерении в 2018 г. передать портфель по договорам ОСАГО в страховую компанию „Опора“. 22 января был подписан договор о приобретении долей СК „Ангара“ компаниями, которые одновременно являются акционерами АО „НАСКО“ . Спустя несколько дней „Опора“ опубликовала уведомление о намерении в 2018 г. передать страховой портфель по договорам ОСАГО, добровольного страхования гражданской ответственности автовладельцев и добровольного страхования средств наземного транспорта в СК „Ангара“.

В Приморском крае доля рынка „ХОСКА“ составляла чуть более 1% (согласно годовому отчету за 2016 г.), собранная премия превышала 98 млн руб.

Одновременно с признанием банкротом временная администрация требовала снять арест с находящихся на банковских счетах денежных средств ПАО „СК „ХОСКА“, принять обеспечительные меры в виде приостановления взыскания 1,3 млн руб. со счета страховой компании и приостановить реализацию имущества. Однако арбитражный суд отказался удовлетворять ходатайство.