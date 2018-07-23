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Крупная страховая компания Дальнего Востока признана банкротом
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Крупная страховая компания Дальнего Востока признана банкротом 

Konkurent.ru 1 час назад
Фото: Konkurent.ru
Арбитражный суд признал банкротом ПАО «СК „ХОСКА“ и ввел в отношении страховой компании конкурсное производство, сообщает KONKURENT.RU.
Банк России 1 июня отозвал лицензии на осуществление страхования ПАО „Страховая компания „ХОСКА“. Это решение было принято в связи с неустранением страховщиком в установленный срок нарушений страхового законодательства. Связаны они были с несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов. С 22 мая в компанию назначена временная администрация.
Согласно аудиторскому заключению годовой бухгалтерской отчетности, в 2017 г. „ХОСКА“ получила чистый убыток в размере 151,4 млн руб., а отрицательный суммарный денежный поток по операционной деятельности составил 259,2 млн руб.
16 января страховая группа „ХОСКА“ уведомила о своем намерении в 2018 г. передать портфель по договорам ОСАГО в страховую компанию „Опора“. 22 января был подписан договор о приобретении долей СК „Ангара“ компаниями, которые одновременно являются акционерами АО „НАСКО“. Спустя несколько дней „Опора“ опубликовала уведомление о намерении в 2018 г. передать страховой портфель по договорам ОСАГО, добровольного страхования гражданской ответственности автовладельцев и добровольного страхования средств наземного транспорта в СК „Ангара“.
По данным ЦБ, сборы СГ „ХОСКА“ за 2017 г. составили 926,3 млн руб. Выплаты были равны 574,3 млн руб. Страховая компания оказывала услуги на территории Хабаровского края, Амурской области, Приморского края, Иркутской области, Еврейской автономной области, Забайкальского края, Новосибирской области, Москвы, Московской области, Томской области, Читинской области и Камчатского края, Нижегородской области, Республики Бурятия, республики Саха и Томской области.
В Приморском крае доля рынка „ХОСКА“ составляла чуть более 1% (согласно годовому отчету за 2016 г.), собранная премия превышала 98 млн руб.
Одновременно с признанием банкротом временная администрация требовала снять арест с находящихся на банковских счетах денежных средств ПАО „СК „ХОСКА“, принять обеспечительные меры в виде приостановления взыскания 1,3 млн руб. со счета страховой компании и приостановить реализацию имущества. Однако арбитражный суд отказался удовлетворять ходатайство.
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