Инфляция в Венесуэле достигнет миллиона процентов 

Уровень инфляции в Венесуэле достигнет 1 000 000% в конце нынешнего года, говорится в заявлении Международного валютного фонда.
Специалисты отмечают схожесть ситуации в Венесуэле, которая находится в глубоком экономическом и социальном кризисе, — с ситуацией в Германии в 1923 году или в Зимбабве в конце 2000-х годов.
Такая инфляция и связанное с этим снижение Валового внутреннего продукта, говорится в докладе МВФ, обусловлены значительным падением добычи нефти.
Помимо этого, спад экономической активности, гиперинфляция, нехватка продовольствия и множество других проблем (в здравоохранении, безопасности, в транспортной сфере) привели к огромным миграционным потокам, что негативно скажется на странах, граничащих с Венесуэлой сообщает ТАСС.