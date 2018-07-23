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Глава управа района Сокольники провел плановую встречу с населением
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Глава управа района Сокольники провел плановую встречу с населением 

Управа района Сокольники 1 час назад
Глава исполнительного органа власти района Сокольники Юрий Гацман встретился с местными жителями.
Отчетной темой встречи стала подготовка к грядущему зимнему периоду. Доклад представила первый заместитель главы управы по вопросам ЖКХ, благоустройства и строительства Е. Климкина.
Представитель управы рассказала, что на территории района расположены шестьдесят восемь объектов дорожного хозяйства и 174 дворовые территории.
По словам Елены Климкиной, ближе к зиме будут сформированы дополнительные бригады для уборки дворов и кровель от снега. Начата подготовка 41 единицы снегоуборочной техники: прохождение проверки Гостехнадзора и оборудование системами Глонасс. Завершить проверку планируется до 15 августа.
Во встрече с жителями приняли участие глава МО Сокольники Л. Коврикова и глава управы Сокольников Ю. Гацман. По завершении отчетной части мероприятия представители управы ответили на вопросы жителей.
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