Глава управа района Сокольники провел плановую встречу с населением

Глава исполнительного органа власти района Сокольники Юрий Гацман встретился с местными жителями.

Отчетной темой встречи стала подготовка к грядущему зимнему периоду. Доклад представила первый заместитель главы управы по вопросам ЖКХ, благоустройства и строительства Е. Климкина.

Представитель управы рассказала, что на территории района расположены шестьдесят восемь объектов дорожного хозяйства и 174 дворовые территории.

По словам Елены Климкиной, ближе к зиме будут сформированы дополнительные бригады для уборки дворов и кровель от снега. Начата подготовка 41 единицы снегоуборочной техники: прохождение проверки Гостехнадзора и оборудование системами Глонасс. Завершить проверку планируется до 15 августа.

Во встрече с жителями приняли участие глава МО Сокольники Л. Коврикова и глава управы Сокольников Ю. Гацман. По завершении отчетной части мероприятия представители управы ответили на вопросы жителей.