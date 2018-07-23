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Пэн Лиюань посетила школу для девочек FAWE в Кигали
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Пэн Лиюань посетила школу для девочек FAWE в Кигали 

ИА Синьхуа 1 час назад
Кигали, 23 июля /Синьхуа/ — Супруга председателя КНР Си Цзиньпина — Пэн Лиюань сегодня в первой половине дня по местному времени посетила расположенную в районе Гасабо к северу от Кигали среднюю школу для девочек FAWE.
Пэн Лиюань прибыла в данную школу в сопровождении супруги президента Руанды Жаннетт Кагаме. Пэн Лиюань начала осмотр с физической лаборатории, а затем посетила третий класс первой ступени средней школы и понаблюдала за уроком географии. Пэн Лиюань тепло пообщалась с ученицами, призвала их больше узнавать о Китае и понимать его. Когда Пэн Лиюань вошла в актовый зал школы, все находившиеся там несколько сотен учениц встали и встретили ее бурными аплодисментами. Супруги глав двух государств сфотографировались на память с присутствовавшими.
Пэн Лиюань отметила, что образование является фундаментом для реализации государственного развития и счастья народа. Как жена и мать, она выразила искреннюю надежду, что все дети, особенно девочки, смогут получать хорошее образование, пользоваться равными правами. Также она выразила надежду, что Китай и Руанда укрепят обмен и сотрудничество в сфере образования, подготовят еще больше посланников китайско-руандийской дружбы. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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