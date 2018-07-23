Пэн Лиюань посетила школу для девочек FAWE в Кигали

Кигали , 23 июля / Синьхуа / — Супруга председателя КНР Си Цзиньпина — Пэн Лиюань сегодня в первой половине дня по местному времени посетила расположенную в районе Гасабо к северу от Кигали среднюю школу для девочек FAWE.

Пэн Лиюань прибыла в данную школу в сопровождении супруги президента Руанды Жаннетт Кагаме. Пэн Лиюань начала осмотр с физической лаборатории, а затем посетила третий класс первой ступени средней школы и понаблюдала за уроком географии. Пэн Лиюань тепло пообщалась с ученицами, призвала их больше узнавать о Китае и понимать его. Когда Пэн Лиюань вошла в актовый зал школы, все находившиеся там несколько сотен учениц встали и встретили ее бурными аплодисментами. Супруги глав двух государств сфотографировались на память с присутствовавшими.

Пэн Лиюань отметила, что образование является фундаментом для реализации государственного развития и счастья народа. Как жена и мать, она выразила искреннюю надежду, что все дети, особенно девочки, смогут получать хорошее образование, пользоваться равными правами. Также она выразила надежду, что Китай и Руанда укрепят обмен и сотрудничество в сфере образования, подготовят еще больше посланников китайско-руандийской дружбы. —0—