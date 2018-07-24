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В России введут требования к антитеррористической защищенности многоквартирных домов
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В России введут требования к антитеррористической защищенности многоквартирных домов 

RUБЕЖ 1 час назад
Фото: RUБЕЖ
Соответствующий проект постановления Правительства РФ разработал Минстрой РФ в соответствии с ФЗ ‎«О противодействии терроризму».
Проект постановления «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности многоквартирных домов и формы паспорта безопасности многоквартирного дома» размещен на официальном сайте для размещения информации о подготовке нормативно-правовых актов. В настоящее время проект постановления находится в стадии обсуждения.
«Настоящие требования устанавливают обязательные для выполнения требования к обеспечению антитеррористической защищенности многоквартирных домов, в том числе расположенных в них нежилых помещений», — говорится в документе.
В частности, предполагается введение системы категорирования многоквартирных домов и паспорта безопасности многоквартирного дома. При этом в отношении каждого многоквартирного дома в соответствии с присвоенной ему категорией будет установлен перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности, который подлежит указанию в паспорте безопасности многоквартирного дома.
Документ также определяет порядок обхода и осмотра многоквартирного дома, в том числе мест общего пользования и внутридомовых инженерных систем, а также прилегающих стоянок автотранспорта. Кроме того, определяется порядок информирования об угрозе совершения или о совершении террористического акта на территории многоквартирного дома и осуществление контроля за обеспечением антитеррористической защищенности.
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