В России введут требования к антитеррористической защищенности многоквартирных домов

Проект постановления «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности многоквартирных домов и формы паспорта безопасности многоквартирного дома» размещен на официальном сайте для размещения информации о подготовке нормативно-правовых актов. В настоящее время проект постановления находится в стадии обсуждения.

«Настоящие требования устанавливают обязательные для выполнения требования к обеспечению антитеррористической защищенности многоквартирных домов, в том числе расположенных в них нежилых помещений», — говорится в документе.

В частности, предполагается введение системы категорирования многоквартирных домов и паспорта безопасности многоквартирного дома. При этом в отношении каждого многоквартирного дома в соответствии с присвоенной ему категорией будет установлен перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности, который подлежит указанию в паспорте безопасности многоквартирного дома.

Документ также определяет порядок обхода и осмотра многоквартирного дома, в том числе мест общего пользования и внутридомовых инженерных систем, а также прилегающих стоянок автотранспорта. Кроме того, определяется порядок информирования об угрозе совершения или о совершении террористического акта на территории многоквартирного дома и осуществление контроля за обеспечением антитеррористической защищенности.