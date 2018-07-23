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Вертолетчики прикрыли колонну с боеприпасами под Оренбургом
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Вертолетчики прикрыли колонну с боеприпасами под Оренбургом 

ТК «Звезда» 43 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
На Тоцком полигоне прошли крупные учения с использованием сирийского опыта.
В ходе масштабных учений войск материально-технического обеспечения в Оренбургской области экипажи вертолетов Ми-8МТВ сопроводили автомобильную колонну с боеприпасами в зоне действия диверсионных групп вероятного противника, сообщает Минобороны РФ.
«Военнослужащие отработали эвакуацию машин из-под огня противника и оказание технической помощи, доставку боеприпасов к наземной ствольной и реактивной артиллерии, отражение водительским составом нападения диверсионных групп. Впервые отрабатывали выдачу оперативных запасов огнеметных средств поражения для тяжелых огнеметов Тос-1А «Солнцепек», — говорится в сообщении военного ведомства.
Подразделения МТО также произвели эвакуацию «раненных» с поля боя, установили ложные мосты, средства маскировки и отработали ряд других элементов обеспечения войсковой операции.
При планировании действий войск на маневрах военные максимально учли боевой опыт, полученный в Сирии.
Учения прошли в нескольких регионах Урала, Поволжья и Сибири. Всего в них участвовали более 2 тысяч военнослужащих.
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