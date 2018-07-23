В Славске по требованию прокуратуры восстановят автостанцию

Прокуратура Славского района потребовала от администрации городского округа восстановить работу автостанции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Жители района в течение трёх лет добивались от местных властей организации работы автостанции. С жалобой на то, что междугородных и городских рейсовых автобусов приходится дожидаться под открытым небом, люди обратились к прокурору области.

Горожане рассказали, что здание автостанции находится в запущенном состоянии, нет расписания рейсов, в непогоду негде укрыться, дожидаясь транспорта. Эти факты были проверены прокуратурой

По итогам проверки было установлено, что здание по ул. Советской, 13 в Славске является муниципальной собственностью. Власти в соответствии с законом обязаны создавать условия для предоставления транспортных услуг населению.

Прокурор района обратился в суд с требованием обязать администрацию Славска в течение пяти месяцев восстановить автостанцию. Предполагается, что за это время должно быть отремонтировано здание, обустроены зал ожидания и перрон для посадки и высадки пассажиров.

Суд удовлетворил требование прокуратуры. Решение в законную силу пока не вступило.