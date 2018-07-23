Ещё
В конгресс США внесли законопроект о расширении диалога с Россией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В конгресс США внесли законопроект о расширении диалога с Россией 

ТК «Звезда» 46 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Внесенный в конгресс законопроект предусматривает упрощение получения виз российским студентам и гражданам, участвующим в программах обмена, а также предполагает регулярные встречи российских и американских дипломатов и военных.
В конгресс США внесли на рассмотрение законопроект, предусматривающий визовые послабления для российских студентов и граждан, участвующих в программах культурного и профессионального обмена между США и Россией.
При этом Вашингтон собирается ужесточить контроль за выдачей виз приближенным к политическим деятелям, приближенным Кремлю, а также российским олигархам.
Автором документа является представитель американского конгресса от демократической партии Адриано Эспайят. Текст билля опубликован на сайте государственного органа.
Кроме того, в законопроекте содержатся предложения проводить регулярные встречи глав Госдепа и Пентагона с российскими коллегами для установления стабильности в дипломатической и военной сферах.
ТК «Звезда»: последние новости
Боевые расчеты ОТРК «Искандер-М» из Оренбургской области в ходе учения под Астраханью уничтожили командный пункт условного противника Вместо мин черпаки: украинским военным предложили вычерпать Азов Вертолетчики прикрыли колонну с боеприпасами под Оренбургом
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина попросили вмешаться еще в одну войну250
Дело о госизмене начинает разрастаться118
Россия на дне: как поделят Каспий14
Украинский политик лично проверил Крымский мост175
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль155
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение