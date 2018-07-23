В конгресс США внесли законопроект о расширении диалога с Россией

Внесенный в конгресс законопроект предусматривает упрощение получения виз российским студентам и гражданам, участвующим в программах обмена, а также предполагает регулярные встречи российских и американских дипломатов и военных.

В конгресс США внесли на рассмотрение законопроект, предусматривающий визовые послабления для российских студентов и граждан, участвующих в программах культурного и профессионального обмена между США и Россией

При этом Вашингтон собирается ужесточить контроль за выдачей виз приближенным к политическим деятелям, приближенным Кремлю, а также российским олигархам.

Автором документа является представитель американского конгресса от демократической партии Адриано Эспайят. Текст билля опубликован на сайте государственного органа.