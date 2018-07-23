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Парк «Пехорка» стал лучшим по итогам конкурса «Парки Подмосковья»
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Парк «Пехорка» стал лучшим по итогам конкурса «Парки Подмосковья» 

Российская Газета 16 минут назад
«Пять лет назад мы по наказам жителей начали благоустраивать парки. Выделили деньги, чтобы каждый год в области появлялись новые прекрасные территории. И сегодня практически в каждом муниципалитете приступаем к благоустройству второго, а то и третьего парка», — подчеркнул глава региона. А чтобы благоустройство шло веселее, объявляется конкурс, для победителей которого учреждены денежные призы: 14 миллионов рублей — за лучший парк, 10 миллионов — за лучший проект по созданию парка и несколько премий по миллиону — за креативный подход, лучший дизайн или детскую игровую площадку. Участников конкурса год от года становится все больше. В 2014-м, например, заявок было всего 30. В этом году их уже 75.
Главную премию в этот раз получил парк «Пехорка» в Балашихе. Его благоустраивали два года, и в результате получилась территория, попавшая в федеральный реестр лучших реализованных проектов благоустройства общественных пространств. В этом парке зоны отдыха, рассчитанные на посетителей разного возраста и интересов, организованы с минимальным вмешательством в экологическую среду. Береговая зона реки Пехорки стала прекрасной набережной, по которой так приятно прогуляться с детьми летним вечером, посмотреть на спортсменов, роллеров, любителей барбекю — у каждого в парке есть своя оборудованная зона.
Премию за лучший проект реконструкции получил ивантеевский «Парк на Уче». Лучший ландшафтный дизайн эксперты нашли в красногорском парке «Ивановские пруды», лучшую детскую площадку — в шатурском парке имени Гагарина, лучшей танцевальной площадкой стал танцпол в дмитровской «Березовой роще».
Куда победители тратят призовые деньги? Как правило на то, чтобы сделать парк еще краше. «Каждый рубль, которым мы премируем лучшие проекты, идет в продолжение благоустройства», — говорит Андрей Воробьев. По традиции итоги конкурса подводят в том парке, который взял главный приз годом раньше. И в этот раз гостей принимал домодедовский парк «Елочки». На прошлогодний выигрыш здесь добавили развлечений — и жители тут же проголосовали ногами: как рассказала журналистам министр культуры Подмосковья Оксана Косарева, за прошлый год «Елочки» посетили 180 тысяч человек, а за шесть месяцев этого года — уже 400 тысяч.
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