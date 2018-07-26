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Китайская компания Xiaomi представила новый умный кондиционер
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Китайская компания Xiaomi представила новый умный кондиционер 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: iguides.ru
Китайская высокотехнологичная компания Xiaomi презентовала новый умный кондиционер, являющийся воплощением последних усилий компании, направленных на расширение экосистемы своей интеллектуальной продукции.
Устройство выполненное в минималистичном дизайне, управляется с помощью мобильного приложения, принимает голосовые команды, а также способно регулировать температуру с точностью до 0,1 градуса Цельсия, пишет газета Жэньминь жибао он-лайн.
По данным издания, стоимость нового смарт-кондиционера составляет около 295 долл.
Для Xiaomi это уже вторая попытка проявить себя в секторе кондиционирования воздуха после того, как в 2015 году она объединила усилия с производителем бытовой техники Midea Group для создания умного кондиционера.
Новый кондиционер пополнил семейство умных продуктов компании Xiaomi, включающее холодильники, воздухоочистители, настольные лампы и роботы-пылесосы.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что китайская корпорация Xiaomi не будет выпускать смартфоны под собственным брендом. Соответствующее решение было принято руководством фирмы.
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