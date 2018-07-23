Начальник Дальневосточной оперативной таможни отправлен в отставку

Ранее сообщалось, в начале июля оперативники ФСБ провели обыски в ДВОТ по делу о коррупции, связанного с незаконным функционированием контрабандного канала в регионе деятельности ДВТУ. Источники ПРОВЭД сообщали также о задержании Павла Фомина. Однако, по сообщениям некоторых СМИ, это информация не нашла своего подтверждения. Тем не менее, неделю назад, 16 июля он покинул свой пост по выслуге срока службы, дающего право на пенсию с выплатой всех предусмотренных денежных компенсаций. Общая выслуга экс-таможенника составила 34 года 2 месяца и 2 дня.

На официальном сайте ДВТУ и.о. замначальника ДВТУ — начальника ДВОТ значится Алексей Кураев.

До 19 августа останется под арестом первый замглавы ДВТУ Сергей Федоров , обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере. Он стал одним из фигурантов дела, по которому проходят также замначальника таможенного поста «Морской порт Владивосток » Евгений Романченко и глава ЗАО «Дальзавод-Терминал» Родион Тихонов

Павел Фомин имеет два высших образования. В 1991 г. окончил Оренбургское высшее командное училище по специальности «инженер по эксплуатации радиотехнических средств», в 2004 г. — Оренбургский государственный аграрный университет по специальности «юриспруденция». В таможенных органах с 1996 г. Пятнадцать лет прослужил в Оренбургской таможне, где прошел путь от инспектора отдела таможенных расследований до начальника оперативно-розыскного отдела. С июня 2011 г. Фомин проходил службу в должности заместителя начальника Саратовской таможни, затем Оренбургской таможни и с августа 2014 г. — заместителя начальника Севастопольской таможни. В системе ДВТУ работал с 2016 г.