Экс-президент Филиппин Г. М. Арройо избрана председателем палаты представителей

Манила, 23 июля / Синьхуа / — Палата представителей парламента Филиппин сегодня вечером провела пленарное заседание, в ходе которого голосованием избрала Глорию Макапагал Арройо на пост нового председателя палаты представителей вместо Панталеона Альвареса.

В заседании приняли участие 244 депутата. Г. М. Арройо была избрана, получив 184 голоса поддержки, 48 голосов «против», при 12 воздержавшихся. Позднее Г. М. Арройо приняла присягу и стала первой в истории Филиппин женщиной на посту председателя палаты представителей. —0—