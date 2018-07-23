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Экс-президент Филиппин Г. М. Арройо избрана председателем палаты представителей
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Экс-президент Филиппин Г. М. Арройо избрана председателем палаты представителей 

ИА Синьхуа 22 минуты назад
Манила, 23 июля /Синьхуа/ — Палата представителей парламента Филиппин сегодня вечером провела пленарное заседание, в ходе которого голосованием избрала Глорию Макапагал Арройо на пост нового председателя палаты представителей вместо Панталеона Альвареса.
В заседании приняли участие 244 депутата. Г. М. Арройо была избрана, получив 184 голоса поддержки, 48 голосов «против», при 12 воздержавшихся. Позднее Г. М. Арройо приняла присягу и стала первой в истории Филиппин женщиной на посту председателя палаты представителей. —0—
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