Мужчина с ножом хотел напасть на почетный караул в Канаде

У здания канадского парламента в Оттаве задержали вооруженного мужчину. Инцидент произошел в 10:15 по местному времени во время церемонии смены почетного караула. Полицейские обратили внимание на 24-летнего парня, который вел себя подозрительно. При задержании у него был найден нож, сообщает ТАСС

Напомним, в октябре 2014 года придерживающийся радикальных взглядов 32-летний Майкл Зехаф-Бибо открыл огонь по солдатам роты почетного караула у Национального военного мемориала, который находится рядом с парламентом страны.

В результате атаки 24-летний капрал Натан Серилло скончался. С тех пор почетный караул охраняют полицейские, вооруженные автоматами.