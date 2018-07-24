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Мужчина с ножом хотел напасть на почетный караул в Канаде
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Мужчина с ножом хотел напасть на почетный караул в Канаде 

Российская Газета 7 минут назад
Фото: Reuters
У здания канадского парламента в Оттаве задержали вооруженного мужчину. Инцидент произошел в 10:15 по местному времени во время церемонии смены почетного караула. Полицейские обратили внимание на 24-летнего парня, который вел себя подозрительно. При задержании у него был найден нож, сообщает ТАСС.
Напомним, в октябре 2014 года придерживающийся радикальных взглядов 32-летний Майкл Зехаф-Бибо открыл огонь по солдатам роты почетного караула у Национального военного мемориала, который находится рядом с парламентом страны.
В результате атаки 24-летний капрал Натан Серилло скончался. С тех пор почетный караул охраняют полицейские, вооруженные автоматами.
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