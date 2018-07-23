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Активист ОНФ возглавит администрацию Балахнинского района
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Активист ОНФ возглавит администрацию Балахнинского района 

Newsroom24 38 минут назад
Фото: Newsroom24
23 июля глава МСУ Балахнинского района Павел Коженков, находясь в очередном отпуске, вынужден был явиться в администрацию для участия в совещании, на котором присутствовали также и.о. замгубернатора Никита Никитин и министр внутренней политики Роман Любарский. После совещания, продлившегося около трех часов, сотрудники администрации узнали, что с 24 июля у них новых руководитель.
Как сообщают источники агентства новостей Newsroom24, с 24 июля исполнять обязанности главы администрации Балахнинского муниципального района будет член регионального штаба ОНФ Алексей Левкович, которого Павел Коженков назначил своим первым заместителем.
Напомним, должность первого заместителя в Балахнинской администрации оставалась вакантна после ареста Елены Бутусовой, которая подала в отставку.
По завершении двухнедельного отпуска господин Коженков покинет пост главы МСУ, о чем мы сообщали ранее.
Ранее сообщалось, что глава Балахнинского района Коженков подал в отставку.
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