Активист ОНФ возглавит администрацию Балахнинского района

23 июля глава МСУ Балахнинского района Павел Коженков, находясь в очередном отпуске, вынужден был явиться в администрацию для участия в совещании, на котором присутствовали также и.о. замгубернатора Никита Никитин и министр внутренней политики Роман Любарский. После совещания, продлившегося около трех часов, сотрудники администрации узнали, что с 24 июля у них новых руководитель.

Как сообщают источники агентства новостей Newsroom24, с 24 июля исполнять обязанности главы администрации Балахнинского муниципального района будет член регионального штаба ОНФ Алексей Левкович, которого Павел Коженков назначил своим первым заместителем.

Напомним, должность первого заместителя в Балахнинской администрации оставалась вакантна после ареста Елены Бутусовой, которая подала в отставку.

По завершении двухнедельного отпуска господин Коженков покинет пост главы МСУ, о чем мы сообщали ранее.

Ранее сообщалось, что глава Балахнинского района Коженков подал в отставку.