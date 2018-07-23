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Делегация КПК посетила Ботсвану
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Делегация КПК посетила Ботсвану 

ИА Синьхуа 40 минут назад
Габороне, 23 июля /Синьхуа/ — По приглашению Демократической партии Ботсваны /ДПБ/ 22-23 июля заместитель заведующего Отделом международных связей ЦК Компартии Китая Сюй Люйпин во главе делегации КПК посетил эту африканскую страну.
Во время поездки Сюй Люйпин встретился с председателем ДПБ, вице-президентом Ботсваны Сламбером Цогване, генеральным секретарем ДПБ Мпо Балопи, а также провел для ДПБ презентацию об идее Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи.
Представители ботсванской стороны заявили о намерении заимствовать опыт государственного управления КПК, содействовать взаимовыгодному сотрудничеству, поощрять вывод двусторонних отношений на новый уровень. —0—
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