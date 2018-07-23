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Дни китайской провинции Шаньси пройдут в сентябре в Ульяновской области
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Дни китайской провинции Шаньси пройдут в сентябре в Ульяновской области 

ТАСС 40 минут назад
УЛЬЯНОВСК, 23 июля. /ТАСС/. Перекрестные дни провинции Шаньси и Ульяновской области пройдут в России и в Китае в 2018 и в 2019 годах. Об этом сообщил в понедельник на открытии российско-китайского бизнес-инкубатора губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.
"В сентябре этого года здесь, в Ульяновской области, пройдут Дни провинции Шаньси. В 2019 году уже в китайской народной республике пройдут Дни Ульяновской области", — сказал он.
Губернатор уточнил, что для Ульяновской области Китайская народная республика — это деловой партнер номер один. По словам Морозова, партнерство развивается на всех уровнях.
"В культурном и гуманитарном плане — программы и обмен на уровне деловых сообществ, университета и молодежных делегаций На территории опережающего развития мы совместно с компанией НТМ-групп, китайской компанией, создаем самый крупный в России медицинский российско-китайский кластер. Совместно с китайскими партнерами мы развиваем альтернативную энергетику — ветроэнергетику, совместно с китайскими партнерами мы развиваем уникальный проект под названием «Красный маршрут», — добавил он.
Морозов отметил, что в 2019 году благодаря поддержке Российского союза молодежи в Ульяновской области откроют бизнес-площадку в масштабах БРИКС. Ранее председатель Российского Союза молодежи Павел Красноруцкий сообщал журналистам, что в Ульяновске в 2019 году планируют создать молодежный бизнес-инкубатор стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Он заявлял, что это будет первый в России молодежный бизнес-инкубатор стран БРИКС. По словам Красноруцкого, молодые предприниматели будут в нем создавать совместные проекты в сфере сельского хозяйства, образования, предпринимательства.
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