Дни китайской провинции Шаньси пройдут в сентябре в Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК , 23 июля. / ТАСС /. Перекрестные дни провинции Шаньси и Ульяновской области пройдут в России и в Китае в 2018 и в 2019 годах. Об этом сообщил в понедельник на открытии российско-китайского бизнес-инкубатора губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

"В сентябре этого года здесь, в Ульяновской области, пройдут Дни провинции Шаньси. В 2019 году уже в китайской народной республике пройдут Дни Ульяновской области", — сказал он.

Губернатор уточнил, что для Ульяновской области Китайская народная республика — это деловой партнер номер один. По словам Морозова, партнерство развивается на всех уровнях.

"В культурном и гуманитарном плане — программы и обмен на уровне деловых сообществ, университета и молодежных делегаций На территории опережающего развития мы совместно с компанией НТМ-групп, китайской компанией, создаем самый крупный в России медицинский российско-китайский кластер. Совместно с китайскими партнерами мы развиваем альтернативную энергетику — ветроэнергетику, совместно с китайскими партнерами мы развиваем уникальный проект под названием «Красный маршрут», — добавил он.