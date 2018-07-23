В двух словах: B. E. T. A. Fallout 76, даты выхода новых GeForce и прочее

* Народная воля одержала очередную выдающуюся победу — кампания по опусканию рейтинга Civilization 6 в Steam из-за использования 2K Games шпионской программы Red Shell увенчалась полным успехом. Разработчики выпустили небольшой патчик, который добавил кроссплатформенный мультиплеер между ПК и «мак» и удалил из игры тот самый шпионский глаз. Общий рейтинг шестой «Цивы» нынче опустился до 66%, но теперь, по идее, должен поползти вверх — игра-то хорошая.

* Администратор сообщества Fallout 76 опубликовал на форуме проекта объявление о том, что бета стартует в октябре и будет называться B. E. T. A. — Быстрый Единый Тестовый Автозапуск. Автоматически попадат в нее те, кто оформит предварительный заказ в одном из магазинов, участвующих в акции. Список российских магазинов можно найти на сайте (и заодно почитать F. A. Q.) Обойдется стандартное издание в 1999 рублей. А 14 ноября последует официальный релиз.

* Среди пользователей мобильных телефонов почему-то ходит поверье, что iPhone — самые лучшие и надежные телефоны на свете и гораздо лучше всяких прочих Android. Однако известная сервисная компания Blancoo опубликовала исследование по результатам работы трех своих подразделений — североамериканского, европейского и азиатского. И согласно ему общий процент отказов смартфонов Apple в последнем квартале прошлого года составил 12.5%, а смартфонов на Android — 14%. При этом в Северной Америке «айфоны» отказывали чаще, чем конкуренты: 12% против 9%. А в Европе — наоборот: 36% против 40%. Кстати, столь большое количество отказов в Старом Свете вытекает из того, что европейцы пользуются всяким старьем, а оно, разумеется, ломается чаще.

* Слухи о дате выхода 11 серии GeForce ходят всякие, однако YouTube-канал Gamer Meld уверяет, что узнал точные даты. Вроде как один из партнеров NVIDIA скинул каналу письмо по ошибке, где числа и сообщались. На всякий случай запомните: GeForce GTX 1180 выйдет 30 августа, GF GTX 1170/1180+ — 30 сентября, а GF GTX 1160 — 30 октября.