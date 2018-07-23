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Магия ремонта: «русский» мастер возвращает Porsche Panamera с того света
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Магия ремонта: «русский» мастер возвращает Porsche Panamera с того света 

Авторамблер 54 минуты назад
Фото: Авторамблер
И у нас вновь полюбившаяся рубрика «Ремонт с Артуром Туссиком». Как вы помните, это тот самый мастер, который способен превратить безнадежно помятые машины в новенькие в одиночку.
На сей раз клиентом Туссика стал Porsche Panamera, который побывал в серьезной аварии и, возможно, даже переворачивался на бок. При всей вере в способности чудесного мастера, сложно поверить, что он способен восстановить такие повреждения. Однако он справился! Хотя для этого ему пришлось «очищать» авто как луковицу, слой за слоем снимая металл — оказалось, что кузов у Panamera многослойный.
Кстати, пользователи соцсетей в очередной раз заспорили, можно ли называть Артура русским механиком, ведь он живет в Литве. Однако сошлись на том, что так проще всего — ведь его знают в сети именно как русского мастера.
А мы и не против.
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