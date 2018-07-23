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Нет врачей, полицейских и еды — деревня в Ленобласти отрезана от цивилизации
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Нет врачей, полицейских и еды — деревня в Ленобласти отрезана от цивилизации 

Пятый канал 55 минут назад
Жители деревни Козарево в Ленинградской области возят покойников в морг Волхова на электричке и таким же способом доставляют их обратно хоронить. В населенный пункт, отрезанный от цивилизации, не могут добраться ни медики, ни пожарные, ни полицейские. Автомобильную дорогу, которая соединила бы Козарево с ближайшим населенным пунктом, начали стоить пару месяцев назад, но затем 200 миллионов, выделенные на эти цели, куда-то бесследно исчезли. Дороги, хотя бы разбитой, в деревне нет до сих пор. Поэтому добраться в Козарево можно только двумя способами: на электричке или пешком, через лес.
— У властей нет желания провести сюда дорогу, вот и все. Взять здесь, может, нечего. Здесь нужно всего-то до грунтовой дороги неполных пять километров проложить… Все делаем своими силами, — говорят местные жители.
Постоянно в Козарево живут около 50 человек, в основном — пенсионеры. Летом численность населения немного возрастает.
— Самое ужасное — когда человеку плохо. Привезти — увезти — не такая больная проблема. А вот когда помочь ничем не можешь… Приходишь — а он лежит и оказать ему помощь нельзя, — жалуются местные.
Дорогу в Козарево должны построить до ноября следующего года. Однако выполнят ли подрядчики свои обязательства, пока неизвестно.
Ранее Пятый канал рассказывал о подобной проблеме, с которой столкнулись в другом уголке нашей страны — в Хабаровском крае. Так, жители поселка Шумный рискуют и вовсе остаться без еды, так как единственная дорога, ведущая в населенный пункт, практически развалилась.
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