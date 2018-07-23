В Волгограде концессионер заплатит неустойку за срыв реконструкции ЦПКиО

Компания ООО «Парк», которой летом прошлого года на 39 лет доверили Центральный парк культуры и отдыха, выплатит неустойку в рамках концессионного соглашения. Об этом сообщили в городской администрации. В мэрии ответили и на другие вопросы V1.ru по поводу реконструкции ЦПКиО.

Колесо обозрения должно было быть готово осенью прошлого года

В начале июля, сразу по окончании матчей ЧМ-2018 на «Волгоград Арене», V1.ru обратился в пресс-службу администрации города с просьбой ответить на шесть вопросов. Нас интересовала позиция мэрии по поводу затянувшейся реконструкции ЦПКиО, а точнее — по поводу срыва обозначенных в концессионном соглашении сроков. Хотелось услышать честные ответы на вопросы о том, кто в администрации следит за соблюдением сроков реконструкции и какие меры будут приняты в отношении ООО «Парк»?

Первым нашим вопросом было, какое из структурных подразделений администрации Волгограда несет ответственность за соблюдение заключенного с ООО Парк концессионного соглашения? В мэрии ответили:

— Исполнение концессионного соглашения контролирует управление экономического развития и инвестиций администрации Волгограда.

Отвечая на вопрос, как часто администрация инспектирует ход работ в парке, в пресс-службе ушли от конкретики, сказав, что «выездные проверки исполнения концессионного соглашения с участием представителей администрации Волгограда проводятся на постоянной основе».

В мэрии предпочли не отвечать, как часто инспектируют ЦПКиО

Вот, что нам ответили по поводу срыв обозначенных в соглашении сроков и причин срыва:

— Концессионер своевременно известил администрацию Волгограда о причинах задержки, а также о готовности выплатить неустойку в соответствии с концессионным соглашением. Учитывая значительные объемы работ и объективные причины, повлиявшие на смещение сроков реализации отдельных проектов, администрация Волгограда не планирует расторгать концессионное соглашение.

Напомним, что до 1 мая этого года по концессионному соглашению должны были появиться:

• аттракцион «Колесо обозрения»;

• новая входная группа с белыми колоннами и двумя помещениями под выставки и цветочный сад;

• «Этномир казачий хуторок»;

• мемориальная зона;

• дорожки, газоны, скамейки, новые фонари, система полива, цветники и все прочее, что можно назвать одним словосочетанием «благоустроенная территория».

Нам ответили по каждому из этих пунктов.

Все, чем может похвастаться сегодня парк, — это вовремя сделанной мемориальной зоной

Мемориальная зона (сдана в срок, — прим. Ред.)

В настоящее время на территории парка раньше сроков завершены работы по обустройству Мемориальной зоны, на которой выложено 565 квадратных метров брусчатки, установлены архитектурные формы, завезено 2000 кубометров плодородного грунта, высажено 546 растений и кустарников, в том числе крупномерных хвойных и лиственных деревьев, для ухода за которыми проложена двухкилометровая система орошения. При этом по инициативе концессионера и по согласованию с администрацией города осуществлен большой объем работ за границами Мемориальной зоны на площади 13 000 кв. метров — проведена вертикальная планировка, территория очищена от мусора.

Пешеходные дорожки

— Сформирована дорожно-пешеходная сеть к рокадной дороге и стадиону, параллельно в парке ведутся проектные и подготовительные работы в зонах «Центральная входная группа», «Спортивная» и «Аква зона».

«Этномир»

— На территории «Этномира» произведена расчистка и вертикальная планировка территории, подготовлено твердое основание, установлен садовый бордюрный камень, завезен и спланирован плодородный грунт объемом 1800 м3. Высажено 112 растений и кустарников, в том числе крупномерных хвойных и лиственных деревьев (березы, клены, ивы, яблони, каштаны, липы, можжевельник). Установлены 10 павильонов для экспозиций и мероприятий, концертная сцена, четыре национальных подворья (казахи, славяне, татары и калмыки).

Причина задержки строительства «Этномира» — большой интерес национальных объединений

В ходе строительства зоны «Этномир» были учтены пожелания представителей национальных объединений региона, которые выдвинули предложение дополнить площадку этнографическим комплексом «Национальные подворья Волгоградской области». В связи с этим концессионер изменил пространственную композицию, проектную документацию и сейчас ведется работа по дополнению зоны новыми объектами.

Благоустройство

— Одновременно в парке ведутся работы по благоустройству территории, концессионер также создает необходимую парковую инфраструктуру, в том числе дождевую канализацию, малые архитектурные формы. Осенью прошлого года на территории ЦПКиО агрономы высадили первые саженцы. Как показала весенняя проверка, растения прижились, их состояние контролируют специалисты. Перед высадкой растений специалисты проводят комплекс мероприятий по подготовке почвы и организации системы полива, которая обеспечит регулярный уход за молодыми саженцами и существующими деревьями.

За высаженными и старыми деревьями, по данным администрации, в ЦПКиО следят специалисты

Весной этого года возле зоны «Этномир», а также на других участках высадили свыше 700 саженцев деревьев и кустарников. Среди них березы, сосны, дуб красный, клены, вишня сакуры и можжевельники. Также концессионер уложил рулонный газон. За всеми зелеными растениями ведется постоянный уход.

Колесо обозрения

— На колесе обозрения в настоящее время ведутся работы по монтажу каркасной конструкции. В ходе работ проект колеса обозрения был доработан с учетом переменчивой погоды Волгограда, и теперь аттракцион сможет использоваться практически круглогодично. Для этого все кабинки оснастили системами вентиляции, отопления и кондиционирования. Кроме того, в кабинки дополнительно установили аудиосистемы — отдыхающие смогут прослушать рассказы об основных культурно-исторических объектах города. Предусмотрена и кабина с оборудованием для маломобильных групп посетителей.

Добавим, что об отоплении и кондиционерах в кабинках директор ООО «Парк» Петр Пигалев рассказывал еще летом прошлого года, за три месяца до того, как должен был быть построен аттракцион.

В мэрии уверены, что эти стенды в дни ЧМ выполнили свою функцию

Последнее, что нас интересовало, это почему в дни матчей ЧМ-2018 на «Волгоград Арене» не работали стенды и, в частности, туристическо-информационный пункт и другие площадки, рассказывающие об истории Волгограда и его потенциале?