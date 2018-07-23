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В Беларуси ввели новые виды судебных экспертиз
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В Беларуси ввели новые виды судебных экспертиз 

Мир24 56 минут назад
Фото: Мир24
Государственный комитет судебных экспертиз Беларуси ввел новые виды исследований. Культурологическая экспертиза определит, не носит ли высказывание порнографического характера, а лингвистическая коснется смыслового содержания текста, передает «МИР 24».
Теперь привлечь к ответственности могут даже за комментарий в социальных сетях. Причем заказать проверку могут не только правоохранительные органы, но и простые граждане. Правда, на платной основе. Поможет экспертиза и бизнесу. Например, если недобросовестный конкурент распространяет заведомо ложную информацию.
«Это был весомый пробел в правосудии, связанный с защитой национальной безопасности, когда в качестве вызовов и угроз стабильности страны через различные источники вбрасывалась негативная информация», — пояснил председатель Госкомитета судебных экспертиз Андрей Швед.
«Человеку вполне безобидное слово может показаться оскорбительным. Например, слово «торговка», которое будет применено в беседе между двумя дамами и воспринято вторым человеком, как оскорбление, вполне может оказаться объектом нашего исследования», — отметил государственный судебный эксперт Артем Кононенко.
Проведению новых иссследований специалисты обучались за рубежом. В год Госкомитет готов выполнять более тысячи подобных экспертиз.
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